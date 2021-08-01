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2021.08.01 06:30

Мэр Вильнюса Шимашюс обменялся кольцами с любимой: мы рады, что получили благословение

LRT.lt2021.08.01 06:30
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka. / Asmeninio albumo nuotr.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил в социальной сети Facebook, что обменялся кольцами со своей возлюбленной Гилмой Теодорой Гилите.

«Для вас неожиданно? Для нас тоже есть. Сегодня мы с Гилмой обменялись кольцами. Мы рады, что получили благословение, и мы счастливы. Подписи поставим как-нибудь после отпуска, в который уезжаем завтра.

Понимаю, что будут вопросы. Но думаю, вы поймете и меня, если не отвечу сразу. Сегодня скажу только, что знаю Гилму уже давно. Нас познакомил Вильнюс. А этот год придал знакомству ярких красок и полета. Ждет удивительное путешествие. Пожелайте нам счастья», - пишет мэр столицы.

Радостной новостью поделилась в социальной сети и Г. Т. Гилите.

«Я все время говорю об архитектуре и городах, но не рассказываю публично о своей личной жизни. На сей раз событие иное – оно в любом случае станет публичным. И очень хорошим.

Мы оба давно работаем в Вильнюсе и для Вильнюса – по-разному в профессиональном смысле, но очень похоже – в ценностном. Год назад мы с Ремигиюсом обращались друг к другу на «Вы», а сегодня обменялись кольцами, получили благословение Юлиюса Саснаускаса и очень счастливы. Спасибо, Вильнюс, за то, что твои пути настолько неисповедимы!», - такими словами описала особенный день в своей жизни невеста.

Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В середине июня Р. Шимашюс официально развелся с психотерапевтом Агне Матулайте.

Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
Remigijus Šimašius
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
1 / 2Asmeninio albumo nuotr.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
Remigijus Šimašius
# Литва
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