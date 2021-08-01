Новости

2021.08.01 12:50

Российские пограничники задержали трех кубинцев. Они хотели уплыть в Эстонию на надувных матрасах

BBC News
BBC News Русская служба2021.08.01 12:50
По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз
По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз / Wikipedia

На границе России и Эстонии задержаны три кубинца. По данным погранслужбы ФСБ, они собирались переплыть Нарву на надувных матрасах и таким образом перебраться из России в Эстонию.

По словам пограничников, кубинцы объяснили им, что конечной целью их путешествия была Испания - там живет дочь одного из них. Но виз у них не было, и поэтому сначала им нужно было как-то проникнуть на территорию Евросоюза - например, через Эстонию.

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность", - цитирует агентство РИА Новости сообщение погранслужбы ФСБ по Ленинградской области.

В свою очередь "Фонтанка" со ссылкой на пограничников отмечает, что чуть позже была задержана еще одна группа кубинцев, также планировавшая перебраться из России в Эстонию. Их было уже четверо, а задержали их возле Ивангорода.

Задержанные помещены в центр содержания иностранных граждан. По словам пограничников, на них составлены протоколы об административном правонарушении. После разбирательства кубинцев депортируют на родину.

За последние 60 лет сбежать с Кубы пытались десятки тысяч людей. При этом обычно они пытаются добраться не до Европы, а до США, побережье которых находится относительно недалеко от острова.

Читайте также:

Протесты на Кубе: власти идут на уступки, но аресты продолжаются

Протесты на Кубе: недовольство зрело давно

Почему на Кубе вспыхнули массовые протесты? Три главные причины

BBC News
По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз
По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз
1 / 1Wikipedia
По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мария Колесникова
1 ч. назад

Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие

Мигранты, задержанные на литовско-белорусской границе
3 ч. назад

Месть Лукашенко ЕС: как мигранты стали основной проблемой Литвы

Karantinas Vilniuje
3 ч. назад

В Литве выявлено 184 новых случая коронавируса, скончался 1 человек

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными?

VSAT pareigūnai dirba pasienyje su Baltarusija
3 ч. назад

Libération: На границе Литвы и Белоруссии мигранты оказались в западне Лукашенко

Migrantai Druskininkuose
4 ч. назад

За сутки задержаны 144 мигранта, незаконно пересекшие литовско-белорусскую границу

Vyriausybė
4 ч. назад

LiTak-Tak намерена потребовать от Литвы в арбитраже 140 млн евро

Koronavirusas Švedijoje (asociatyvi nuotr.)
5 ч. назад

Штамм "Дельта" может передаваться через тех, кто уже вакцинирован

Pinigai
5 ч. назад

Статистика: Уровень риска бедности в Литве за время пандемии снизился

„Facebook“
7 ч. назад

Суд в Германии признал незаконной практику модерации постов в фейсбуке

VSAT pareigūnai dirba pasienyje su Baltarusija
2021.08.01 10:20

Libération: На границе Литвы и Белоруссии мигранты оказались в западне Лукашенко

Medininkų tragedijos minėjimas
13
2021.07.31 17:02

Науседа в Мядининкай: Вызов, c который мы должны справиться, – не мигранты, а минский режим

13
Mero R. Šimašiaus vestuvių akimirka.
2021.08.01 06:30

Мэр Вильнюса Шимашюс обменялся кольцами с любимой: мы рады, что получили благословение

Migrantai Druskininkuose
2021.08.01 09:50

За сутки задержаны 144 мигранта, незаконно пересекшие литовско-белорусскую границу

Karantinas Vilniuje
2021.08.01 10:21

В Литве выявлено 184 новых случая коронавируса, скончался 1 человек

Koronavirusas Švedijoje (asociatyvi nuotr.)
2021.08.01 09:15

Штамм "Дельта" может передаваться через тех, кто уже вакцинирован

Vyriausybė
2021.08.01 09:40

LiTak-Tak намерена потребовать от Литвы в арбитраже 140 млн евро

Мигранты, задержанные на литовско-белорусской границе
2021.08.01 10:40

Месть Лукашенко ЕС: как мигранты стали основной проблемой Литвы

Pinigai
2021.08.01 08:50

Статистика: Уровень риска бедности в Литве за время пандемии снизился

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.01 10:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными?