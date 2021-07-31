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2021.07.31 10:58

За сутки задержано еще 117 мигрантов, незаконно пересекших литовско-белорусскую границу

LRT.lt, ELTA2021.07.31 10:58
Migrantai
Migrantai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 117 мигрантов, незаконно пересекших литовско-белорусскую границу. Об этом сообщает департамент статистики Литвы.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. Обстоятельства случившегося изучаются, ведется следствие. О новых прошениях по поводу предоставления убежища проинформирован департамент миграции, который рассматривает подобные ходатайства.

В этом году до полуночи с пятницы на субботу из Беларуси в Литву пытались попасть 3 401 мигрант – это более чем в 40 раз превышает количество мигрантов, задержанных за весь 2020 год. В прошлом году на границе с Литвой был задержан 81 такой иностранец.

Migrantai
Migrantai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Большинство мигрантов стремятся попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи со значительным ростом количества нарушений границы Литва усилила ее охрану. Пограничникам на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, в том числе и армии, а также работники агентства Frontex и эстонские пограничники.

Migrantai
Migrantai
Migrantai
Migrantai
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Migrantai
Migrantai
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Migrantai
Migrantai
# Литва
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