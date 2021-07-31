Новости

2021.07.31 10:36

За прошедшие сутки в Литве выявлено 397 новых случаев коронавируса, один человек скончался

LRT.lt2021.07.31 10:36
Gyventojai
Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

По данным департамента статистики Литвы, за последние сутки в стране выявлено 397 новых случаев COVID-19, зафиксирован один смертельный исход. Первой дозой вакцины от COVID-19 в пятницу было привито более 10 000 человек.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 112,7 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов в сутки увеличилась до 2,6 процента.

В минувшие сутки по причине коронавируса в Литве было госпитализировано 29 человек. В больницах по всей стране пациенты, страдающие от COVID-19, занимают 123 из 308 коек.

Ligoninė per pandemiją
Ligoninė per pandemiją / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера было привито 10 117 человек, второй дозой - 5 859 человек.

Всего с начала вакцинации обеими дозами вакцины в Литве привиты 1 158 993 человека, использовано 2 569 927 вакцин.

Gyventojai
Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 282 818 человек (лабораторно подтвержден 272 471 случай). На данный момент выздоровело 269 309 человек, а 2 741 человек по-прежнему больны.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 4 415 человек.

Gyventojai
Ligoninė per pandemiją
Gyventojai
Gyventojai
Gyventojai
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Ligoninė per pandemiją
Ligoninė per pandemiją
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Gyventojai
Gyventojai
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Gyventojai
Ligoninė per pandemiją
Gyventojai
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Migrantai
10 мин. назад

За сутки задержано еще 117 мигрантов, незаконно пересекших литовско-белорусскую границу

Darbas prie kompiuterio
51 мин. назад

В России заблокирован сайт центра "Досье" Ходорковского

Матвей Ганапольский
1 ч. назад

Матвей Ганапольский. О ГКЧП замолвлю слово

Владимир Мединский на открытии военно-патриотического лагеря
1 ч. назад

Путин обязал Мединского руководить историческим просвещением

Владимир Осечкин (в центре)
1 ч. назад

Роскомнадзор уведомил проект Gulagu.net о блокировке

Жертвы Мядининкского убийства
1 ч. назад

В Литве отмечается 30-летие Мядининкской трагедии

Į palapinių miestelį Rūdninkų poligone atvežti pirmieji migrantai
2 ч. назад

МВД Литвы: На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 мигрантов

Акция в поддержку LGBT перед заседанием суда
2 ч. назад

СМИ: Суд обязал Каунас согласовать маршрут шествия ЛГБТ по аллее Лайсвес

Опера «Служанка-госпожа» Национального театра оперы и балета,
18 ч. назад

В Висагинасе - необычный День города и новый фестиваль

Центр вакцинации в Вильнюсе
18 ч. назад

На этой неделе Литва получила более 185 тыс. доз вакцины от коронавируса

Рим, Италия
2021.07.30 16:21

Литва: изолироваться придется возвращающимся из Италии и Франции

Протесты против А. Лукашенко
6
2021.07.30 13:16

«Колхозник», «прихвостни» и «младшие братья». Как пропаганда Кремля подаёт ситуацию в Беларуси

6
Больница
2021.07.30 11:12

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

по уровню заболеваемости вся Литва оказалась в "красной" зоне
В Руднинкай размещены первые мигранты
2021.07.30 15:24

Община Руднинкай обвиняет власти во лжи и просит президента о помощи

Į palapinių miestelį Rūdninkų poligone atvežti pirmieji migrantai
2021.07.31 08:49

МВД Литвы: На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 мигрантов

Габриэлюс Ландсбергис
2021.07.30 14:32

Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

А. Лукашенко и В. Путин
2021.07.30 15:44

Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси

Жертвы Мядининкского убийства
2021.07.31 09:29

В Литве отмечается 30-летие Мядининкской трагедии

Опера «Служанка-госпожа» Национального театра оперы и балета,
2021.07.30 17:05

В Висагинасе - необычный День города и новый фестиваль

„Moderna“
2021.07.30 16:01

Литовских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом