За прошедшие сутки в Литве выявлено 397 новых случаев коронавируса, один человек скончался

По данным департамента статистики Литвы, за последние сутки в стране выявлено 397 новых случаев COVID-19, зафиксирован один смертельный исход. Первой дозой вакцины от COVID-19 в пятницу было привито более 10 000 человек.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 112,7 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов в сутки увеличилась до 2,6 процента.

В минувшие сутки по причине коронавируса в Литве было госпитализировано 29 человек. В больницах по всей стране пациенты, страдающие от COVID-19, занимают 123 из 308 коек.

Ligoninė per pandemiją / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера было привито 10 117 человек, второй дозой - 5 859 человек.

Всего с начала вакцинации обеими дозами вакцины в Литве привиты 1 158 993 человека, использовано 2 569 927 вакцин.

Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 282 818 человек (лабораторно подтвержден 272 471 случай). На данный момент выздоровело 269 309 человек, а 2 741 человек по-прежнему больны.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 4 415 человек.