Литва: изоляция потребуется для возвращающихся из Италии и Франции

В литовском списке наиболее затронутых коронавирусом стран оказались Италия и Франция. С понедельника прибывающие из этих стран путешественники, которые не были привиты или не переболели, должны будут перед поездкой пройти тест и после прибытия в Литву изолироваться, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

Кроме того, вводятся новые требования к прибывающим из Австрии, Эстонии, Исландии, Норвегии и с греческого острова Тасос – прибывающим из этих мест путешественникам нужно будет сделать два теста - один до поездки, а второй после прибытия в Литву. Эти страны отныне отнесены к "желтой" зоне.

Список стран, находящихся в "зеленой" зоне, по прибытии из которых требуется привезти отрицательный результат теста на COVID-19, пополнил Лихтенштейн.

Список обновляется каждую неделю с учетом статистических данных по распространению коронавируса.