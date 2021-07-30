Новости

2021.07.30 16:21

Литва: изоляция потребуется для возвращающихся из Италии и Франции

BNS2021.07.30 16:21
Рим, Италия
Рим, Италия / Braden Collum / Unsplash nuotr.

В литовском списке наиболее затронутых коронавирусом стран оказались Италия и Франция. С понедельника прибывающие из этих стран путешественники, которые не были привиты или не переболели, должны будут перед поездкой пройти тест и после прибытия в Литву изолироваться, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

Кроме того, вводятся новые требования к прибывающим из Австрии, Эстонии, Исландии, Норвегии и с греческого острова Тасос – прибывающим из этих мест путешественникам нужно будет сделать два теста - один до поездки, а второй после прибытия в Литву. Эти страны отныне отнесены к "желтой" зоне.

Список стран, находящихся в "зеленой" зоне, по прибытии из которых требуется привезти отрицательный результат теста на COVID-19, пополнил Лихтенштейн.

Список обновляется каждую неделю с учетом статистических данных по распространению коронавируса.

Рим, Италия
Рим, Италия
1 / 1Braden Collum / Unsplash nuotr.
Рим, Италия
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Томас Томилинас
16 мин. назад

Союз крестьян и зеленых Литвы исключил из партии Томаса Томилинаса

„Moderna“
24 мин. назад

Литовских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом

А. Лукашенко и В. Путин
41 мин. назад

Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси

В Руднинкай размещены первые мигранты
1 ч. назад

Община Руднинкай обвиняет власти во лжи и просит президента о помощи

Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

Джо Байден
2 ч. назад

США вводят ограничения для непривитых госслужащих

Протесты против А. Лукашенко
6
3 ч. назад

«Колхозник», «прихвостни» и «младшие братья». Как пропаганда Кремля подаёт ситуацию в Беларуси

6
Вакцинация в Израиле
4 ч. назад

Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой

Больница
5 ч. назад

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

по уровню заболеваемости вся Литва оказалась в "красной" зоне
Друскининкай
5 ч. назад

За полугодие Литва потеряла 12 тыс. жителей – население небольшого городка

Друскининкай
2021.07.30 10:56

За полугодие Литва потеряла 12 тыс. жителей – население небольшого городка

Митинг у правительства
22
2021.07.29 17:16

У правительства 400 человек протестовали против расселения мигрантов

22
В Руднинкай доставлены и размещены первые мигранты
7
2021.07.30 08:18

В Руднинкай доставлены и размещены первые мигранты

7
Протесты против А. Лукашенко
6
2021.07.30 13:16

«Колхозник», «прихвостни» и «младшие братья». Как пропаганда Кремля подаёт ситуацию в Беларуси

6
Больница
2021.07.30 11:12

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

по уровню заболеваемости вся Литва оказалась в "красной" зоне
Ресторан
2021.07.30 10:25

Не хватает рабочей силы: литовский экономист объяснил, почему растут цены в ресторанах

Вакцина BioNTech / Pfizer
2021.07.30 08:47

Исследования BioNTech/Pfizer показали высокую эффективность ревакцинации

Федор Крашенинников
2021.07.29 18:37

Проживающий в Литве Федор Крашенинников: Опасаться нужно всем, кто имеет аудиторию

Габриэлюс Ландсбергис
2021.07.30 14:32

Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

В Руднинкай размещены первые мигранты
2021.07.30 15:24

Община Руднинкай обвиняет власти во лжи и просит президента о помощи