Новости

2021.07.30 16:09

Союз крестьян и зеленых Литвы исключил из партии Томаса Томилинаса

BNS2021.07.30 16:09
Томас Томилинас
Томас Томилинас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В пятницу оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы решил исключить из партии Томаса Томилинаса, который вступил в конфликт с лидером партии Рамунасом Карбаускисом.

За его исключение проголосовали 52 члена совета, "против" были шесть, трое воздержались, сообщили в партии.

Для исключения политика из партии требовалось две трети голосов членов партии, участвовавших в голосовании.

В четверг Р. Карбаускис отметил, что получил призыв Вильнюсского отделения партии исключить Т. Томилинаса из союза, однако сказал, что сам предлагал приостановить его членство на два года.

Немногим ранее в тот же день Т. Томилинас заявил, что намерен побороться за пост председателя партии.

Публичный конфликт между Р. Карбаускисом и Т. Томилинасом возник, когда последний весной этого года голосовал за законопроект, который бы узаконил нейтральное по отношению к полу определение партнерских отношений.

Тогда Р. Карбаускис заявил, что Т. Томилинас предал ценности партии, а однопартийцы предложили ему покинуть партийный пост.

Несколько недель назад Т. Томилинас ушел в отставку с поста заместителя председателя партии.

Томас Томилинас
Томас Томилинас
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Томас Томилинас
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Рим, Италия
5 мин. назад

Литва: изоляция потребуется для возвращающихся из Италии и Франции

„Moderna“
25 мин. назад

Литовских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом

А. Лукашенко и В. Путин
42 мин. назад

Лукашенко готов разместить российские войска в Беларуси

В Руднинкай размещены первые мигранты
1 ч. назад

Община Руднинкай обвиняет власти во лжи и просит президента о помощи

Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

Джо Байден
2 ч. назад

США вводят ограничения для непривитых госслужащих

Протесты против А. Лукашенко
6
3 ч. назад

«Колхозник», «прихвостни» и «младшие братья». Как пропаганда Кремля подаёт ситуацию в Беларуси

6
Вакцинация в Израиле
4 ч. назад

Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой

Больница
5 ч. назад

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

по уровню заболеваемости вся Литва оказалась в "красной" зоне
Друскининкай
5 ч. назад

За полугодие Литва потеряла 12 тыс. жителей – население небольшого городка

Друскининкай
2021.07.30 10:56

За полугодие Литва потеряла 12 тыс. жителей – население небольшого городка

Митинг у правительства
22
2021.07.29 17:16

У правительства 400 человек протестовали против расселения мигрантов

22
В Руднинкай доставлены и размещены первые мигранты
7
2021.07.30 08:18

В Руднинкай доставлены и размещены первые мигранты

7
Протесты против А. Лукашенко
6
2021.07.30 13:16

«Колхозник», «прихвостни» и «младшие братья». Как пропаганда Кремля подаёт ситуацию в Беларуси

6
Больница
2021.07.30 11:12

В Литве - 346 новых случаев коронавируса

по уровню заболеваемости вся Литва оказалась в "красной" зоне
Ресторан
2021.07.30 10:25

Не хватает рабочей силы: литовский экономист объяснил, почему растут цены в ресторанах

Вакцина BioNTech / Pfizer
2021.07.30 08:47

Исследования BioNTech/Pfizer показали высокую эффективность ревакцинации

Федор Крашенинников
2021.07.29 18:37

Проживающий в Литве Федор Крашенинников: Опасаться нужно всем, кто имеет аудиторию

Габриэлюс Ландсбергис
2021.07.30 14:32

Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

В Руднинкай размещены первые мигранты
2021.07.30 15:24

Община Руднинкай обвиняет власти во лжи и просит президента о помощи