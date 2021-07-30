Союз крестьян и зеленых Литвы исключил из партии Томаса Томилинаса

В пятницу оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы решил исключить из партии Томаса Томилинаса, который вступил в конфликт с лидером партии Рамунасом Карбаускисом.

За его исключение проголосовали 52 члена совета, "против" были шесть, трое воздержались, сообщили в партии.

Для исключения политика из партии требовалось две трети голосов членов партии, участвовавших в голосовании.

В четверг Р. Карбаускис отметил, что получил призыв Вильнюсского отделения партии исключить Т. Томилинаса из союза, однако сказал, что сам предлагал приостановить его членство на два года.

Немногим ранее в тот же день Т. Томилинас заявил, что намерен побороться за пост председателя партии.

Публичный конфликт между Р. Карбаускисом и Т. Томилинасом возник, когда последний весной этого года голосовал за законопроект, который бы узаконил нейтральное по отношению к полу определение партнерских отношений.

Тогда Р. Карбаускис заявил, что Т. Томилинас предал ценности партии, а однопартийцы предложили ему покинуть партийный пост.

Несколько недель назад Т. Томилинас ушел в отставку с поста заместителя председателя партии.