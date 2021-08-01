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2021.08.01 09:40

LiTak-Tak намерена потребовать от Литвы в арбитраже 140 млн евро

BNS2021.08.01 09:40
Vyriausybė
Vyriausybė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Граждане Украины, владеющие компанией по созданию систем воздушной обороны LiTak-Tak, предъявили претензию правительству Литвы и говорят, что если не удастся договориться в течение полугода, они обратятся в международный арбитраж.

По предварительным подсчетам, сумма инвестиций, а также понесенных предприятием убытков и недополученных из-за правительственного постановления доходов, превышает 140 млн евро, сообщила LiTak-Tak.

Деятельность LiTak-Tak, косвенно контролируемой Валерием Богуславским и Сергеем Переваровым, полностью остановилась в октябре прошлого года, когда после заключения правительственной комиссии, проверяющей стратегические сделки, кабинет министров признал компанию не соответствующей интересам национальной безопасности.

По просьбе компании Вильнюсский окружной административный суд признал решение незаконным. Однако после того, как правительство обжаловало данный вердикт, спор продолжает рассматриваться в судах.

Если инвесторы и правительство не договорятся за 6 месяцев, то акционеры LiTak-Tak намерены обратиться в Международный центр разрешения инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне или в другой арбитраж, где применяются арбитражные правила Комиссии ООН.

LiTak-Tak получила предложения стран НАТО и Евросоюза приобрести или модернизировать прогрессивные системы радаров более чем за 26 млн евро, однако не может выполнить эти заказы.

По подсчетам предприятия, из-за решения правительства оно понесло убытки на сумму около 2 млн евро, уволена треть из 48 работающих на предприятии людей.

Vyriausybė
Vyriausybė
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Vyriausybė
# Литва
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