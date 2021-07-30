Ландсбергис: если Минск остановит нелегальную миграцию, в новых санкциях не будет смысла

В отношении Беларуси на уровне Европейского союза предложены новые санкции, но в них не будет смысла, если Минск остановит организацию нелегальной миграции, утверждает литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он также подчеркивает, что если соседнее государство не предпримет никаких действий, то Литва инициирует обсуждение этого вопроса в ЕС.

"Санкции в отношении Беларуси за организацию нелегальной миграции в настоящий момент не введены. Они предложены, однако в них не будет смысла, если Минск откажется от подобных действий, нарушающих любые международные нормы и соглашения", - говорится в переданном BNS комментарии главы МИД Литвы.

В четверг Г. Ландсбергис написал в социальной сети Facebook, что в разрешении миграционного кризиса особенно важна роль ЕС.

"Неважно, сколько нам пришлют палаток или матрасов, если поток не прекратится - средств всегда будет не хватать. Несмотря на то, что и палатки, и матрасы нужны, не в этом суть миграционной политики ЕС. Главная задача, о чем мы говорим ведомствам ЕС - вы должны помочь нам вернуть людей (в страны их происхождения - ред.)", - написал политик.

По словам министра, у Европы есть еще много неиспользованных рычагов убедить Ирак и Турцию остановить потоки миграции и вынудить президента Беларуси Александра Лукашенко передумать.

Границу Литвы в этом году уже пересекли более 3 тыс. нелегальных мигрантов, из-за их наплыва в стране объявлена экстремальная ситуация.