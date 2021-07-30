Литовских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом

Подростков в Литве начнут прививать от COVID-19 вакциной Moderna, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Такое решение принято с учетом рекомендации Европейского агентства лекарственных средств. Отныне вакциной Moderna разрешено прививать детей в возрасте 12-17 лет.

Их будут вакцинировать от COVID-19 двумя дозами препарата с перерывом в четыре недели, как и взрослое население.

Ранее вакцина Moderna применялась только к совершеннолетним жителям страны.

Лиц старше 12 лет сейчас разрешено и вакциной Pfizer-BioNTech. Две другие вакцины, применяющиеся в Литве - Astra Zeneca и Janssen - предназначены для лиц старше 18 лет.