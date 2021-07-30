Новости

2021.07.30 16:01

Литовских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом

BNS2021.07.30 16:01
„Moderna“
„Moderna“ / AP nuotr.

Подростков в Литве начнут прививать от COVID-19 вакциной Moderna, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Такое решение принято с учетом рекомендации Европейского агентства лекарственных средств. Отныне вакциной Moderna разрешено прививать детей в возрасте 12-17 лет.

Их будут вакцинировать от COVID-19 двумя дозами препарата с перерывом в четыре недели, как и взрослое население.

Ранее вакцина Moderna применялась только к совершеннолетним жителям страны.

Лиц старше 12 лет сейчас разрешено и вакциной Pfizer-BioNTech. Две другие вакцины, применяющиеся в Литве - Astra Zeneca и Janssen - предназначены для лиц старше 18 лет.

„Moderna“
„Moderna“
1 / 1AP nuotr.
„Moderna“
# "Коронный укол"
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