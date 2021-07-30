Не хватает рабочей силы: литовский экономист объяснил, почему растут цены в ресторанах

В Литве и во всей Европе наблюдается рост цен на услуги в секторе общественного питания. Литовский экономист Александр Изгородин уверен, что этому способствуют несколько факторов: рост зарплат работников данной сферы, а также рост экономики и цен на продовольствие.

Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

«Самый главный фактор, конечно, внутренний – это то, что зарплаты населения стабильно растут, в том числе и зарплаты людей, которые работают в сфере общественного питания. Второй аспект – это то, что Литва в плане развития экономики все больше и больше приближается к среднеевропейским цифрам, - по некоторым показателям, наверное, мы уже опережаем средние показатели», - сказал экономист.

Он также выделил еще один важный фактор – рост цен, которые в Литве уже растут быстрее, чем в среднем по Европе.

«Это косвенный результат того, что экономика сама по себе довольно-таки сильно развивается и быстро приближается к европейскому среднему показателю. Ну и третий аспект – это то, что в последнее время во всем мире выросли цены на продовольствие, и это, само собой, повлияло и на цены в сфере общественного питания в Литве. Но, конечно же, этот аспект не является самым важным, потому что цены на продукты питания выросли во всем мире», - отмечает А. Изгородин.

По мнению экономиста, рост цен – показатель того, что люди все чаще ходят в рестораны и кафе, а страна развивается, цены растут и уже приближаются к среднеевропейским.

«Сейчас основная причина, почему растут цены в ресторанах в Литве, в том, что им не хватает рабочей силы, и рестораны и кафе должны конкурировать между собой за ту рабочую силу, которая остается более или менее свободной. И это, соответственно, и влияет на то, что растут цены на продукты питания и на услуги общественного питания», - говорит экономист.

А. Изгородин констатирует, что в Литве количество свободных рабочих мест превысило исторический максимум.

«Это значит, что компании должны конкурировать между собой за рабочую силу, то есть они должны переманивать рабочую силу из другой компании в свою. А это, соответственно, значит то, что если компания перенимает работника, значит, она должна предложить ему что-то более интересное. Обычно это бывает более высокая заработная плата.

А. Изгородин / BNS nuotr.

Соответственно, чем быстрее растет заработная плата в любом секторе, тем быстрее растут и цены. Это значит, что рост цен на услуги общественного питания – это и структурные проблемы литовского рынка труда, то есть населения в Литве очень мало, а работоспособного населения еще меньше, и его просто не хватает на все секторы, которым это работоспособное население нужно», - заключил экономист.



ВВП Литвы растет

Тем временем департамент статистики сообщил сегодня, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 8,6%.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что такой скачок ВВП отчасти можно объяснить тем, что пандемия и карантин в прошлом году заморозили некоторые отрасли экономики страны.

«Тогда упало не только потребление, но и промышленность, и объем экспорта. Этот год, невзирая на затянувшийся второй карантин, для экономики был совершенно другим - и занятость, и зарплаты, и розничная торговля, и промышленность, и объемы экспорта достигали все новых рекордных высот», - сказал для пресс-релиза Н. Мачюлис.

Однако экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене предупреждает, что радость от оживления экономики уже начинает омрачаться риском вероятного перегрева, а фиксируемый рост инфляции - одно из его проявлений.