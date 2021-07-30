В Руднинкай доставлены и размещены первые мигранты

В четверг после обеда на полигоне в Руднинкай были размещены первые мигранты.

"Точное число я назвать не могу, однако в общей сложности в ближайшее время, то есть в ближайшие дни планируется поселить около 350 (человек - ред.)", - сказал представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Пограничники привезли иностранцев на своем служебном транспорте, им помощь оказывала полиция.

Первую группу мигрантов доставили из наиболее перегруженных погранзастав. На погранзаставах сейчас временно проживает около 2 тысяч незаконно прибывших из Беларуси мигрантов.



Вчера около 400 человек собрались на акцию протеста возле правительства против поселения мигрантов в местечке Девянишки Шальчининкского района.



На этой неделе несколько десятков человек в знак протеста против поселения мигрантов блокировали дорогу на полигон Руднинкай. Полиция оттеснила их силой и применила слезоточивый газ. Позже министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что в вопросе о поселении мигрантов на территории полигона с местными жителями найден компромисс.

Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью 2005 граждан Ирака, 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 84 гражданина Сирии.

Большая часть новоприбывших стремится попасть в государства Западной Европы.