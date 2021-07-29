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2021.07.29 16:17

Темпы заболеваемости растут: Вильнюс внесен в "красную" зону

Радио LRT2021.07.29 16:17
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литве растут темпы заболеваемости коронавирусом: в так называемую "красную" сегодня внесен и Вильнюс.  

На данный момент к этой зоне отнесены уже 15 самоуправлений, в том числе Каунас и Клайпеда.

За минувшие сутки в Литве выявлено 380 новых случаев коронавируса, зафиксирована одна смерть от этой болезни. В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 переболело 282 тыс. человек.

Тем временем на обновляющейся каждую неделю карте COVID-19 Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний Литва оказалась в "серой" зоне.

По данным центра, Литва в четверг включена в "серую" зону как страна, не представившая необходимых данных.

К прибывающим из "серой" зоны государств в Евросоюзе могут применяться более строгие требования.

Как информировала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Юстина Петравичене, сейчас выясняется, по каким причинам Литва попала в "серую" зону.

"Эксперты заверили, что данные предоставили в обычном режиме. Коллеги сейчас общаются с ценром, чтобы разобраться, почему у них нет данных, которые находятся в публичном доступе", - сказала Ю. Петравичене.

Рост заболеваемости фиксируется во всем мире

Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире. За последнюю неделю заболели 3,8 млн человек, что на 8% больше, чем неделей ранее.

Лидерами по росту количества заболевших стали страны Латинской Америки и западного побережья Тихого океана, где число инфицированных выросло на 30%, отмечается заметный рост смертности во всех регионах мира, кроме Европы.

Самое большое число новых случаев коронавируса за неделю зафиксировано в США — там заболели 0,5 млн человек, недельный прирост составил 131%. В ВОЗ полагают, что при сохранении динамики в течение предстоящих двух недель число инфицированных может превысить 200 млн человек.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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