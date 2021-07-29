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2021.07.29 14:06

Президент Литвы: вопрос ввдения чрезвычайного положения будет решаться в ближайшем будущем

BNS2021.07.29 14:06
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения для усиления контроля над нелегальной миграцией может решаться в ближайшем будущем.

По его словам, к такой единой позиции в четверг пришли участники созванного по его инициативе совещания, в котором приняли участие премьер-министр и главы политических партий.

"Достигнут некоторый консенсус в том, что этот вопрос мы можем решить в ближайшем будущем", – заявил Г. Науседа на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что необходимо иметь "широкий консенсус" по этому вопросу и оценить, какие дополнительные инструменты предоставило бы введение в стране чрезвычайного положения по сравнению с введенным сейчас режимом экстремальной ситуации.

"Я убежден, что мы предоставим полномочия армии, мы способны это сделать сегодня, даже в условиях экстремальной ситуации, и, несомненно, сделаем это в будущем", – добавил президент.

Ранее президент Литвы заявил, что чрезвычайное положение в стране может быть введено лишь в крайнем случае.

С данной инициативой выступило Министерство внутренних дел, которое 27 июля предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

Г. Науседа
Г. Науседа
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Г. Науседа
# Литва
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