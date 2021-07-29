Жители Каунаса о мерах в отношении непривитых работников: отстранять нужно не только от работы, но и от досуга

В среду премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что рассматривается предложение, которое бы позволило работодателям отстранять от работы сотрудников, которые сознательно не прошли вакцинацию.

Свое мнение об этом новшестве в интервью LRT.lt, высказали жители Каунаса. Они считают, что такие правила не повредят. Люди, опрошенные журналистами на проспекте Лайсвес, высказали согласие с тем, чтобы их коллега, который не хочет вакцинироваться, мог быть не только отстранён, но и впоследствии уволен, так как он представляет угрозу для других.

На какое время человек будет отстранен от работы?

Жительница Каунаса Лина работает воспитателем в детском саду. Она считает, что предложение отстранить, а не уволить нежелающего прививаться работника, является рациональным. Однако она задается вопросом, что делать, если человек продолжает отказываться от вакцинации.

«Означает ли это, что он будет находиться в простое столько, сколько пожелает, и будет получать за это деньги? Я считаю, что отстранение от работы должно быть временным, например, на две недели. Если даже тогда человек не захочет сделать прививку, можно подумать и об увольнении», - сказала Лина.

Лина также призналась, что сама старается прибегать к услугам привитых специалистов.

«Сын-подросток сказал, что его парикмахер против прививок. Что же, пришлось искать другого», - улыбнулась жительница Каунаса.

Официант Томас говорит, что не хочет еще одного карантина, потому что ему в таком случае снова придется остаться без работы. Поэтому юноша поддерживает введение более строгих правил для тех, кто отказывается от вакцинации от COVID-19.

«Противники вакцин заявляют, что карантин ограничивает их свободы, но они сами и являются виновниками ограничений. Не думаю, что они этого хотят. Я бы хотел, чтобы у нас было, как за границей, чтобы только люди с иммунитетом могли куда-то поехать, что-то делать или работать», - сказал Томас.

Он не считает, что подобные запреты дискриминируют тех, кто не желает прививаться.

«Пьяному человеку запрещено водить машину, потому что он может травмировать других. Точно так же невакцинированный и инфицированный COVID-19 человек может навредить другим. Не вижу разницы. Мы делаем прививки не только ради себя, но и ради других», - пояснил житель Каунаса.

Отстранять не от работы, а от досуга



Каунас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Переводчица Сигита считает, что предложенные новшества не помешают. Женщина привилась от COVID-19 и признается, что чувствовала бы себя неуверенно, если бы ей пришлось работать с кем-то, кто просто не хочет вакцинироваться.

Она упомянула, что от COVID-19 умер близкий ей человек, поэтому те, кто не хочет вакцинироваться, вызывают теперь у нее негативные чувства.

«Такой человек мог бы работать из дома, если это возможно. Если человек не хочет защищать других, то пусть он, по крайней мере, защищает себя», - сказала Сигита.

Что делать, если сотрудника отстраняют от работы, но он все равно отказывается от вакцинации? Жительница Каунаса ответила, что не видит другого выхода, кроме как уволить такого сотрудника, но неясно, допустимо ли это законом.

«Людей, виновных в небезопасных условиях труда, увольняют. Я думаю, что нежелание прививаться и распространение вируса нужно трактовать одинаково», - сказала Сигита.

Строитель Вилюс считает, что увольнение с работы все-таки слишком строгая мера для непривившихся. По мнению жителя Каунаса, такого человека нужно не от работы отстранять, а от развлечений, как это сделали некоторые другие страны.

Каунас / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Если человек не прошел вакцинацию по причинам, не связанным со здоровьем, он определенно не может пойти в бар или магазин. Многие люди могут работать из дома, но я думаю, что ограничения, связанные с досугом, будут способствовать возникновению желания привиться», - пояснил Вилюс.

Администрация президента: еще не время

Сегодня руководитель экономической и социальной группы при президенте Ирена Сегаловичене высказала мнение, что пока не время позволить работодателям отстранять от работы непривившегося работника.

«Это предложение пока очень расплывчатое, оно должно быть юридически привязано к определенным профессиям, так как (возникает – ред.) важный вопрос, о каких профессиях идет речь. Но дело не в этом. Дело в том, что об этом очень сложно говорить, и, возможно, не время говорить о такой мере, пока мы не используем все меры мотивационного воздействия наиболее эффективным образом», - сказала она в четверг в эфире Радио ЛРТ.

В качестве возможных эффективных мер она назвала вакцинацию в поликлиниках, целевые информационные кампании, стимулы для врачей.

И. Шимоните в среду заявила, что вакцинация может быть обязательной для работников, оказывающих контактные услуги.

«Есть работа, которую можно выполнять удаленно, и это не создает серьезных проблем. Но есть контактные услуги, в первую очередь следует говорить о них, когда требуется контакт с другим человеком, и риск в таком случае выше», - сказала премьер-министр.

За прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 16 475 жителей Литвы. В стране минимум одной дозой вакцины привито 49,6% населения.