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2021.07.30 08:47

Исследования BioNTech/Pfizer показали высокую эффективность ревакцинации

Deutsche Welle2021.07.30 08:47
Вакцина BioNTech / Pfizer
Вакцина BioNTech / Pfizer / AP nuotr.

Согласно первым результатам исследований компаний BioNTech/Pfizer, введение третьей дозы их вакцины через полгода после второй может существенно повысить защиту от дельта-варианта коронавируса.

Введение третьей дозы вакцины от SARS-CoV-2 производства BioNTech/Pfizer может значительно усилить защиту от дельта-варианта коронавируса по сравнению со стандартными двумя дозами. Об этом заявили немецкая и американская компании в отчете, опубликованном 28 июля.

Их исследования показали, что уровень антител, способных противостоять дельта-варианту, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины через полгода после первичных двух, возрастает в пять раз, а в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.

При этом, по оценкам компании, уровень антител после введения третьей дозы может увеличиться до 100 раз по сравнению с уровнем до ее введения.

Результаты исследования, в которых участвовали 23 человека, еще не прошли рецензирование и не были опубликованы в научных изданиях. Компании намерены обнародовать более точные данные в ближайшее время и планируют представить их в Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие регулирующие органы в течение нескольких недель.

В тот же день было опубликовано не прошедшее рецензирование исследование, согласно которому эффективность вакцины BioNTech/Pfizer снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.

Вакцина BioNTech / Pfizer
Вакцина BioNTech / Pfizer
1 / 1AP nuotr.
Вакцина BioNTech / Pfizer
# Deutsche Welle
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