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2021.07.29 11:18

Министры обороны стран Балтии: гибридная атака минского режима направлена против ЕС

BNS2021.07.29 11:18
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились координировать действия по преодолению миграционного кризиса, назвав его гибридной атакой Беларуси против Балтийских стран, Евросоюза и НАТО.

Министры трех стран в среду в ходе видео-конференции обсудили ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в связи со значительным ростом количества мигрантов, незаконно пересекающих внешнюю границу ЕС. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, министры договорились в трехстороннем и международном форматах координировать свои действия и ответ на сложившуюся ситуацию.

"Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а в особенности – стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и скоординированного ответа Балтийских стран", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Мы твердо готовы и далее предоставлять помощь Литве, добиваться международной помощи и поддержки в разрешении этого кризиса", – отметил на встрече министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр А. Анушаускас также поблагодарил Эстонию и Латвию за предоставленную помощь, направленную на укрепление границы Литвы с Беларусью.

Эстония предоставила Литве необходимую для возведения заграждения на границе колючую проволоку, кроме того, планирует выделить беспилотники и системы ночного видения. Латвия выделила Литве гуманитарную помощь – палатки, кровати, генераторы и прочие необходимые для расселения мигрантов вещи.

В общей сложности на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 149 мигрантов. Большинство из них - это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас
1 / 1Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.
Арвидас Анушаускас
# Литва
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