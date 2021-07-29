Министры обороны стран Балтии: гибридная атака минского режима направлена против ЕС

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились координировать действия по преодолению миграционного кризиса, назвав его гибридной атакой Беларуси против Балтийских стран, Евросоюза и НАТО.

Министры трех стран в среду в ходе видео-конференции обсудили ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в связи со значительным ростом количества мигрантов, незаконно пересекающих внешнюю границу ЕС. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, министры договорились в трехстороннем и международном форматах координировать свои действия и ответ на сложившуюся ситуацию.

"Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а в особенности – стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и скоординированного ответа Балтийских стран", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Мы твердо готовы и далее предоставлять помощь Литве, добиваться международной помощи и поддержки в разрешении этого кризиса", – отметил на встрече министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр А. Анушаускас также поблагодарил Эстонию и Латвию за предоставленную помощь, направленную на укрепление границы Литвы с Беларусью.



Эстония предоставила Литве необходимую для возведения заграждения на границе колючую проволоку, кроме того, планирует выделить беспилотники и системы ночного видения. Латвия выделила Литве гуманитарную помощь – палатки, кровати, генераторы и прочие необходимые для расселения мигрантов вещи.



В общей сложности на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 149 мигрантов. Большинство из них - это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.