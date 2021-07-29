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2021.07.29 08:47

Президент США Джо Байден принял Светлану Тихановскую

Deutsche Welle2021.07.29 08:47
Джо Байден и Светлана Тихановская
Джо Байден и Светлана Тихановская / Baltųjų rūmų tviterio paskyros nuotr.

Лидер белорусской оппозиции заявила, что покинула Белый дом "с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан". США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, отметил президент США.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду, 28 июля, была принята в Белом доме президентом США Джо Байденом. Байден отметил, что для него было честью встретиться с Тихановской. "Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - написал он в Twitter.

В свою очередь Светлана Тихановская написала в Telegram-канале, что покинула Белый дом с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан. По словам лидера белорусской оппозиции, она призвала президента Байдена помочь "сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии". При этом, указала она, "суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу".

Решением гражданского кризиса в стране, считает Тихановская", "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий". Лидер белорусской оппозиции уверена, что происходящее в стране должно стать темой международной повестки дня, рассматриваться в ООН и ОБСЕ, а "все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".

Поездка Тихановской в США

Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Она была принята для беседы советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, послом США в Беларуси Джули Фишер, а также государственным секретарем Энтони Блинкеном. На встрече в главой Госдепартамента обсуждались, в частности, вопросы преследования протестующих в Беларуси, репрессии против журналистов и инцидент с посадкой самолета Ryanair.

Deutsche Welle

Джо Байден и Светлана Тихановская
Джо Байден и Светлана Тихановская
1 / 1Baltųjų rūmų tviterio paskyros nuotr.
Джо Байден и Светлана Тихановская
# В мире# Беларусь
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