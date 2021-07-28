Министр: мигрантов в Девянишках пока расселять не будут

Мэр Шальчининкского района Здислав Палевич утверждает, что в районе нет территорий и построек, пригодных для размещения мигрантов, которые незаконно пересекли литовско-белорусскую границу. Об этом он заявил после встречи с министром внутренних дел Агне Билотайте.

Мэр сообщил журналистам, что местные власти получили информацию о планах размещения мигрантов в районе только из средств массовой информации. Поэтому З. Палевич выразил удовлетворение тем, что спустя две недели наконец состоялась встреча с министром.

«Я пришел сказать, что, к сожалению, напряженность нарастает, что нам нужно работать вместе, чтобы нейтрализовать накаленную обстановку и принять конкретные решения. Мы договорились, что в ближайшее время, дата пока не известна, представители министерства и других ответственных учреждений приедут в Руднинкай, чтобы поговорить с представителями общины о сложившейся ситуации», - прокомментировал мэр Шальчининкского района.

Он утверждает, что муниципалитет постоянно ведет диалог с жителями, но непонятно, как успокоить население, которое твердо заявляет, что не хочет, чтобы мигранты были размещены вблизи городка. Мэр Шальчининкай заявил, что с общинами ведутся переговоры, но ситуация усугубляется отсутствием четкой информации.

Министр: мигрантов в Девянишках пока не будут расселять



Акция протеста в Девянишках / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр внутренних дел А. Билотайте сообщила, что на сегодня согласованы конкретные вещи, потому что очень важно, чтобы людям все было понятно в вопросах безопасности. По ее словам, она заверила представителей муниципалитета Шальчининкай, что безопасность жителей будет гарантирована. Кроме того, была достигнута договоренность о встречах с местными властями и представителями общественности.

«Сегодня должностные лица усиленно работают над обеспечением безопасности, общественной безопасности. Задержанные охраняются, мы должны следить за тем, чтобы они не покидали место проживания, не представляли угрозы. Мы это делаем. Но когда происходит обратное, когда инициируются определенные действия, на должностных лиц нападают, то работа усложняется», - сказала А. Билотайте.

На вопрос, есть ли в планах министерства размещение мигрантов в Девянишках, министр сказала, что в настоящее время переселение мигрантов в этот городок не намечается, но это место считается резервным.

«Мы прислушались к ожиданиям, высказанным людьм. Туда не раз отправлялись заместители министров, встречались, разговаривали с представителями местного самоуправления и общины. Было условлено, что переговоры будут продолжаться, мы будем выступать с собственными предложениями, но мы убедились, что, к сожалению, были задействованы другие группы людей, и диалог просто не состоялся. Не было желания искать решения», - сказала министр.

«Это место не исключено из списка, но на данный момент нет решения о перевозке туда людей», - сказала А. Билотайте.

Жители городка Девянишки Шальчининкского района выступили против расселения семей мигрантов в бывшей школе технологий и бизнеса.

Кроме того, акция протеста состоялась и у полигона Руднинкай, где власти также планируют поселить мигрантов. В понедельник участники акции протеста против расселения мигрантов блокировали проезжую часть возле Руднинкского полигона, подожгли покрышки и оказывали сопротивление органам правопорядка.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс подчеркнул, что это был "серьезный инцидент", в связи с которым начато досудебное расследование.

На границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 893 мигрантов, большинство которых являются выходцами из Ирака и стран Африки.