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2021.07.28 09:10

Белорусский суд признал сайт канала

BBC News
BBC News Русская служба2021.07.28 09:10
Канал "Белсат"
Канал "Белсат" / Vida Press nuotr.

По сообщению пресс-службы МВД Беларуси, суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими сайт и материалы в соцсетях телеканала "Белсат".

Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. О каких материалах идет речь, в судебном решении не уточняется.

МВД Беларуси предупредило, что репост информации из "экстремистских источников" грозит административной ответственностью с наказанием в виде штрафа или ареста.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, узнав об этом судебном решении накануне своей встречи с группой по защите прав журналистов при ООН, обратилась к сотрудникам "Белсата": "Журналисты гордятся, потому что знают, что всё делают правильно и борются за свободу нашей страны. Вы делаете большое дело в эти трудные времена для Беларуси".

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"Белсат" — это польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Его основали в 2007 году МИД Польши и общественное польское телевидение.

Канал активно освещал протесты после выборов президента Беларуси в августе 2020 года.
Журналистам канала не раз доставалось от белорусских силовиков: по оценкам самих сотрудников канала в интервью польскому изданию PolandIN, только за 2020 год корреспондентов задерживали 162 раза, было наложено 34 административных ареста и штрафы на сумму более 26 тысяч долларов.

В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток "Белсата" к двум годам лишения свободы за репортаж с акции протеста. Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

BBC News
Канал "Белсат"
Канал "Белсат"
1 / 1Vida Press nuotr.
Канал "Белсат"
# В мире# Беларусь
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