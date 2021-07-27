Новости

2021.07.27 17:48

В Висагинасе - первая выставка Фонда Александра Васильева

LRT.lt2021.07.27 17:48
Постер выставки Фонда А. Васильева
Постер выставки Фонда А. Васильева / Фото организаторов

В Висагинасе, в выставочном зале центра культуры «Седулина», открылась первая выставка Фонда Александра Васильева. Она носит название «1960-е. От земли до космоса»! и посвящена футуристической моде.

1960-е годы следует считать одним из самых революционных десятилетий двадцатого века - началом демократизации моды. Очень многие постулаты сегодняшней моды корнями уходят именно в десятилетие 1960-х, отмеченное такими событиями, как создание мини-юбки, изобретение колготок, появление джинсовой моды и стиля унисекс.

Смелые полёты первого мужчины-космонавта, Юрия Гагарина, в 1961 году, и первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой, в 1963 году, стали отправными точками для виртуозно воплощённой парижскими модельерами космической темы. Её мощные проявления можно проследить на примере творчества не только Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, но и в работах других дизайнеров, представленных на выставке, таких как Ив Сен-Лоран и Кристобаль Баленсиага.

Мечта о полетах в другие галактики породила изобилие новых форм одежды с использованием инновационных, современных синтетических материалов и отделок. Эра космической моды, давшая свои плоды и в формах обуви, и в моделях головных уборов, солнцезащитных очков, бижутерии нашла своё логическое завершение после высадки американских космонавтов на Луну в 1969 году. Это направление футуристических идей в крое платьев, форме обуви и головных уборов очень полно представлено на выставке в Висагинасе.

Кроме 50 платьев этой космической эры, посетители увидят редкие модернистские аксессуары эпохи, выполненные лучшими модными фирмами того времени – шляпы, обувь, сумочки, бижутерию и целую галерею винтажных фотографий, отражающих модные тенденции 1960-х годов.

Частично эта выставка ранее экспонировалась в Сиднее, Баку, Стамбуле, Петербурге и Москве, Риге и Даугавпилсе, но в таком объеме будет представлена впервые в Висагинасе, где теперь расположено хранилище Фонда Александра Васильева в Литве.

Выставка Фонда Александра Васильева в Висагинасе продлится до 31 августа.

Постер выставки Фонда А. Васильева
Постер выставки Фонда А. Васильева
1 / 1Фото организаторов
Постер выставки Фонда А. Васильева
# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Рамзан Кадыров
44 мин. назад

Кадыров потребовал привить 100% взрослого населения Чечни

Карта Украины
1 ч. назад

Опрос: большинство украинцев против тезиса Путина об "одном народе"

Г. Науседа
1 ч. назад

Президент Литвы не видит необходимости вводить чрезвычайное положение

Граффити с А. Навальным в Санкт-Петербурге
2 ч. назад

Федор Крашенинников. Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального

Альгирдас Палецкис
3 ч. назад

За шпионаж в пользу России Палецкис осужден на шесть лет лишения свободы

Участники акции протеста против расселения мигрантов
5
3 ч. назад

Что произошло в Руднинкай: версия полиции и Службы общественной безопасности

5
Литовско-белорусская граница
3 ч. назад

Глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

А. Меркель
4 ч. назад

Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель

А. Билотайте
4 ч. назад

Министр внутренних дел Литвы о протестах в Руднинкай: это хорошо спланированная акция против государства

Мигранты
5 ч. назад

Служба охраны госграницы: белорусские пограничники упорно "не видят" мигрантов

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
5
2021.07.26 22:02

Людей с дороги у Руднинкского полигона вытесняли силой, беспорядки пресекала полиция

5
А. Билотайте
2021.07.27 13:32

Министр внутренних дел Литвы о протестах в Руднинкай: это хорошо спланированная акция против государства

Rūdninkų poligone blokuojamas kelias
2021.07.26 19:17

Жители блокируют подступы к полигону в Руднинкай, где планируется разместить мигрантов

Роман Протасевич
2021.07.27 08:25

Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, бежал из Беларуси

Магазин
2021.07.27 11:40

Белорусское пиво с литовской этикеткой: покупатели возмущены, а чиновники и экономисты не видят в этом проблемы

Участники акции протеста против расселения мигрантов
5
2021.07.27 14:46

Что произошло в Руднинкай: версия полиции и Службы общественной безопасности

5
Вильнюс
2021.07.27 10:12

В Литве - 211 новых случаев коронавируса

Литовско-белорусская граница
2021.07.27 14:13

Глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Мигранты
2021.07.27 12:23

Служба охраны госграницы: белорусские пограничники упорно "не видят" мигрантов

Альгирдас Палецкис
2021.07.27 15:02

За шпионаж в пользу России Палецкис осужден на шесть лет лишения свободы