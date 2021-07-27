В Висагинасе - первая выставка Фонда Александра Васильева

В Висагинасе, в выставочном зале центра культуры «Седулина», открылась первая выставка Фонда Александра Васильева. Она носит название «1960-е. От земли до космоса»! и посвящена футуристической моде.

1960-е годы следует считать одним из самых революционных десятилетий двадцатого века - началом демократизации моды. Очень многие постулаты сегодняшней моды корнями уходят именно в десятилетие 1960-х, отмеченное такими событиями, как создание мини-юбки, изобретение колготок, появление джинсовой моды и стиля унисекс.

Смелые полёты первого мужчины-космонавта, Юрия Гагарина, в 1961 году, и первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой, в 1963 году, стали отправными точками для виртуозно воплощённой парижскими модельерами космической темы. Её мощные проявления можно проследить на примере творчества не только Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, но и в работах других дизайнеров, представленных на выставке, таких как Ив Сен-Лоран и Кристобаль Баленсиага.

Мечта о полетах в другие галактики породила изобилие новых форм одежды с использованием инновационных, современных синтетических материалов и отделок. Эра космической моды, давшая свои плоды и в формах обуви, и в моделях головных уборов, солнцезащитных очков, бижутерии нашла своё логическое завершение после высадки американских космонавтов на Луну в 1969 году. Это направление футуристических идей в крое платьев, форме обуви и головных уборов очень полно представлено на выставке в Висагинасе.

Кроме 50 платьев этой космической эры, посетители увидят редкие модернистские аксессуары эпохи, выполненные лучшими модными фирмами того времени – шляпы, обувь, сумочки, бижутерию и целую галерею винтажных фотографий, отражающих модные тенденции 1960-х годов.



Частично эта выставка ранее экспонировалась в Сиднее, Баку, Стамбуле, Петербурге и Москве, Риге и Даугавпилсе, но в таком объеме будет представлена впервые в Висагинасе, где теперь расположено хранилище Фонда Александра Васильева в Литве.

Выставка Фонда Александра Васильева в Висагинасе продлится до 31 августа.