Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель

Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок - один из этих политиков, вероятно, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. DW проанализировала, какие позиции по ключевым вопросам они до сих пор занимали в бундестаге.

В сентябре 2021 года в Германии сменится не только состав бундестага, но и глава правительства. Однако же проблемы миграции, борьба с изменением климата и участие бундесвера в международных военных операциях, скорее всего, останутся теми ключевыми вопросами, с которыми новому канцлеру и его кабинету придется столкнуться после прихода к власти.

Используя открытые данные по статистике поименного голосования депутатов бундестага, DW разобралась, какие инициативы в этой области поддерживали в последние годы возможные преемники Меркель: кандидат от блока ХДС/ХСС и нынешний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet, ), кандидат социал-демократов и действующий министр финансов, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и сопредседательница партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Ангела Меркель: неоднозначное отношение к миграции



Весь мир стал свидетелем того, как Меркель в 2015 году приняла решение открыть границы Германии для сотен тысяч беженцев, застрявших в Венгрии. И все же позиция действующего канцлера по вопросам, касающимся миграции и беженцев, далеко не однозначна.

Менее чем в четверти случаев от общего числа голосований с ее участием глава правительства ФРГ поддерживала законопроекты в пользу более открытой миграционной политики. В то же время возглавляемая Меркель правящая коалиция отклонила запрет на депортацию сирийских беженцев, которого добивалась партия "зеленых" в 2011 году, а в 2019 году поддержала инициативу по признанию Алжира, Марокко, Туниса и Грузии безопасными странами происхождения.

По мнению эксперта в области эмпирических исследований политики, профессора университета в Бамберге Ульриха Зиберера (Ulrich Sieberer), в подобных ситуациях решающую роль играл политический расчет.

Находящиеся в оппозиции партии могут выступить в парламенте с той или иной инициативой, однако у их законопроектов нет шанса быть принятыми без поддержки правящей коалиции, объясняет эксперт в интервью DW. Их цель - продемонстрировать избирателю свою позицию и поставить правительство в невыгодное положение, заставляя его время от времени отклонять популярные в обществе предложения, поясняет он.

Оппозиция и правящая коалиция в Германии



С такой дилеммой уже не раз сталкивалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Будучи партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции, партия нередко слышит обвинения в том, что она голосует против собственных убеждений.

Не исключено, что именно в такой ситуации после выборов окажутся и "зеленые". Будучи в оппозиции, они не раз выступали с инициативами, которые правящие партии считали "чрезмерными". Например, с требованием принять в Германии еще больше просителей убежища, как в марте 2020 года, когда партия высказалась за переселение в ФРГ 5000 обитателей переполненных лагерей для беженцев в Греции.

Однако если предпочтения немцев не изменятся - а, судя по опросам, в данный момент партию Олафа Шольца на выборах готовы поддержать лишь чуть более 20 процентов избирателей, - то "зеленые" вполне могут войти в новое правительство Германии вместе с блоком ХДС/ХСС. И тогда им придется выносить на обсуждение парламента только те инициативы, которые смогут получить поддержку их партера по коалиции, уверен профессор Зиберер.





Позиция Лашета и Шольца по мигрантам



Данных о том, как голосовали по вопросам миграции Армин Лашет и Олаф Шольц, довольно мало. После пожара в греческом лагере для беженцев Мориа в 2020 году Шольц публично поддержал идею принять в Германии больше беженцев оттуда. В то же время в ходе миграционного кризиса в 2015 и 2016 годахон призывал усилить европейское сотрудничество в этой области, ускорить процесс рассмотрения прошений об убежище и депортацию тех, кому в нем было отказано, а также ужесточить контроль на границах ЕС.



Что касается Армина Лашета, то в открытом доступе есть только два результата его голосования в бундестаге по вопросам миграции. Бывший министр по вопросам интеграции земли Северный Рейн - Вестфалия известен как непреклонный сторонник мультикультурного общества. В 2015 году он, несмотря на критику, поддержал решение Меркель принять беженцев. Однако

после того как позиция Меркель по этому вопросу стала жестче, взгляды Лашета изменились в том же направлении.

Избирательная поддержка миссий бундесвера за границей



В настоящее время немецкие солдаты участвуют в 12 вооруженных миссиях по всему миру. Правительство Германии принимает решение о поддержке таких миссий, однако одобрить такой шаг должен бундестаг.

Находясь в оппозиции, партия "зеленых" поддержала лишь несколько подобных операций. Следуя линии партии, Анналена Бербок всегда голосовала против военного участия Германии в операции НАТО Sea Guardian, направленной на обеспечение безопасности Средиземноморского региона, а также против миссий бундесвера в Ираке и Сирии. В то же время "зеленые" были готовы задействовать бундесвер в операциях на севере Африки и в Ливане.



Защита климата - главная тема "зеленых"



Защита окружающей среды - ключевая тема "зеленых". За время работы Бербок в бундестаге ее партия предлагала целый ряд законопроектов в этой области, например, о полном запрете фрекинга или об отказе от бурого угля к 2022 году. При этом многие из подобных инициатив по причинам, которые объяснил выше профессор Ульрих Зиберер, изначально не имели шанса на успех.

Примечательно, что последовательное отклонение инициатив оппозиции по защите климата негативно отразилось на статистике голосования Меркель в этой области. И все же: более половины подобных законопроектов действующий канцлер и ее правящая коалиция поддержали. Кроме прочего, были согласованы программа правительства по защите климата до 2030 года и повышение НДС на авиабилеты. С другой стороны, Меркель и ее партия в 2012 году проголосовали за отмену государственных субсидий на установку солнечных батарей.

Что касается Армина Лашета и Олафа Шольца, то данных о том, как они голосовали в бундестаге по законопроектам, связанным с защитой климата, сравнительно мало.

Известно, что Лашет не поддержал ряд законопроектов, направленных на охрану животных и защиту климата. При этом, выступая публично, политик, как правило, избегает категоричных высказываний на подобные темы. В земле Северный Рейн - Вестфалия, правительство которой он возглавляет, добыча угля по-прежнему играет важную роль. Поэтому каждый раз, когда речь заходит о защите климата, Лашет подчеркивает важность промышленности и экономических аспектов.



Deutsche Welle