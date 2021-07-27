Новости

2021.07.27 13:32

Министр внутренних дел Литвы о протестах в Руднинкай: это хорошо спланированная антигосударственная акция

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2021.07.27 13:32
А. Билотайте
А. Билотайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что с учетом специфики полигона Руднининкай и применяемых там мер защиты, неясно, что защищали люди, перекрывшие дорогу и протестовавшие против размещения там мигрантов. 

Она также сообщила, что в связи с данным инцидентом обратилась в правоохранительные органы и спецслужбы страны.

А. Билотайте заявила во вторник, что количество нелегальных мигрантов в Литве стремительно растет и вскоре может достигнуть 3 000 человек.

В понедельник в полдень она объявила, что на полигоне Руднинкай планируется создать палаточный городок и разместить там мигрантов, которые незаконно пересекли границу. Однако позже в понедельник протестующие блокировали ведущую к полигону дорогу, их с дороги сотрудники полиции вытесняли силой.

«То, что произошло в Руднинкай, было явной провокацией. Вопрос в том, что защищали люди. Полигон Руднинкай - это место учений Службы общественной безопасности, которое является военизированным, это объект специального назначения, где есть охрана, забор, есть камеры, и эта территория находится вдали от жилых массивов. Тут возникает вопрос: что вчера защищали люди», - сказала министр.

Говоря о событиях понедельника, А. Билотайте заявила, что это не была мирная акция протеста. По ее словам, участники акции ворвались на территорию полигона, напали на должностных лиц и подожгли покрышки.

"В подобном военизированном объекте, имеющем особый статус, такие действия недопустимы. Поэтому я обратилась как в Управление полиции, так и в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование и оценить всю эту ситуацию», - сообщила А. Билотайте во вторник.

Министр также отметила, что расценивает данную ситуацию как провокацию и явную антигосударственную деятельность: «Поэтому я также обратился в Министерство внутренней безопасности с просьбой оценить эту ситуацию и предоставить информацию. Эти действия хорошо организованы. Как вы знаете, большинство людей, участвовавших в акции протеста, были не местными, это были не членами общины, а люди из других районов. Это хорошо организованная, хорошо спланированная акция против государства», - подчеркнула министр.

А. Билотайте заявила, что не сомневается в том, что правоохранительные органы предоставят подробную информацию о личности организаторов провокации или их членстве в определенных организациях. Она сказала, что очевидно, что те, кто участвовал в этом, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

«Хочу поблагодарить наших должностных лиц за их профессиональную работу, потому что они хорошо выполняли свои функции и обеспечивали соблюдение в Литве правовых актов», - сказала А. Билотайте.

Как уже сообщалось, в понедельник министр внутренних дел сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будут размещены на полигоне в Руднинкай, в палаточном городке.

После обнародования этого решения, в понедельник вечером на подступах к этой территории несколько десятков человек устроили акцию протеста.

Протестующие заявили агенству BNS, что рядом с мигрантами чувствуют себя небезопасно и не понимают, почему Литва должна принимать новоприбывших.

Ранее против расселения мигрантов протестовали жители городка Девянишек, который также находится в Шальчининкском районе.

А. Билотайте
А. Билотайте
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
А. Билотайте
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
А. Меркель
19 мин. назад

Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель

Мигранты
1 ч. назад

Служба охраны госграницы: белорусские пограничники упорно "не видят" мигрантов

В. Путин
1 ч. назад

В Еврокомиссии отреагировали на поставки немецких фильтров из Литвы в Крым в обход санкций

Магазин
2 ч. назад

Белорусское пиво с литовской этикеткой: покупатели возмущены, а чиновники и экономисты не видят в этом проблемы

Вильнюс
3 ч. назад

В Литве - 211 новых случаев коронавируса

Клайпедский порт
5 ч. назад

Клайпедский порт – лидер по погрузкам в странах Балтии

Роман Протасевич
5 ч. назад

Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, бежал из Беларуси

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
5
15 ч. назад

Людей с дороги у Руднинкского полигона вытесняли силой, беспорядки пресекала полиция

5
Rūdninkų poligone blokuojamas kelias
18 ч. назад

Жители блокируют подступы к полигону в Руднинкай, где планируется разместить мигрантов

Pinigai
20 ч. назад

Г. Скайсте: Из миллиардного плана оживления экономики в этом году поступит 149 млн евро

Rūdninkų poligone ruošiantis apgyvendinti migrantus – gyventojų protestas
5
2021.07.26 22:02

Людей с дороги у Руднинкского полигона вытесняли силой, беспорядки пресекала полиция

5
Rūdninkų poligone blokuojamas kelias
2021.07.26 19:17

Жители блокируют подступы к полигону в Руднинкай, где планируется разместить мигрантов

Роман Протасевич
2021.07.27 08:25

Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, бежал из Беларуси

Galimybių pasas
2021.07.26 17:03

Дулькис: Государство не будет компенсировать тест для получения "паспорта возможностей"

Магазин
2021.07.27 11:40

Белорусское пиво с литовской этикеткой: покупатели возмущены, а чиновники и экономисты не видят в этом проблемы

Вильнюс
2021.07.27 10:12

В Литве - 211 новых случаев коронавируса

Мигранты
2021.07.27 12:23

Служба охраны госграницы: белорусские пограничники упорно "не видят" мигрантов

Pinigai
2021.07.26 17:23

Г. Скайсте: Из миллиардного плана оживления экономики в этом году поступит 149 млн евро

В. Путин
2021.07.27 12:05

В Еврокомиссии отреагировали на поставки немецких фильтров из Литвы в Крым в обход санкций

Aleksejaus Navalno teismo posėdis
2021.07.26 16:46

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального