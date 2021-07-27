Министр внутренних дел Литвы о протестах в Руднинкай: это хорошо спланированная антигосударственная акция

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что с учетом специфики полигона Руднининкай и применяемых там мер защиты, неясно, что защищали люди, перекрывшие дорогу и протестовавшие против размещения там мигрантов.

Она также сообщила, что в связи с данным инцидентом обратилась в правоохранительные органы и спецслужбы страны.

А. Билотайте заявила во вторник, что количество нелегальных мигрантов в Литве стремительно растет и вскоре может достигнуть 3 000 человек.

В понедельник в полдень она объявила, что на полигоне Руднинкай планируется создать палаточный городок и разместить там мигрантов, которые незаконно пересекли границу. Однако позже в понедельник протестующие блокировали ведущую к полигону дорогу, их с дороги сотрудники полиции вытесняли силой.

«То, что произошло в Руднинкай, было явной провокацией. Вопрос в том, что защищали люди. Полигон Руднинкай - это место учений Службы общественной безопасности, которое является военизированным, это объект специального назначения, где есть охрана, забор, есть камеры, и эта территория находится вдали от жилых массивов. Тут возникает вопрос: что вчера защищали люди», - сказала министр.

Говоря о событиях понедельника, А. Билотайте заявила, что это не была мирная акция протеста. По ее словам, участники акции ворвались на территорию полигона, напали на должностных лиц и подожгли покрышки.

"В подобном военизированном объекте, имеющем особый статус, такие действия недопустимы. Поэтому я обратилась как в Управление полиции, так и в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование и оценить всю эту ситуацию», - сообщила А. Билотайте во вторник.

Министр также отметила, что расценивает данную ситуацию как провокацию и явную антигосударственную деятельность: «Поэтому я также обратился в Министерство внутренней безопасности с просьбой оценить эту ситуацию и предоставить информацию. Эти действия хорошо организованы. Как вы знаете, большинство людей, участвовавших в акции протеста, были не местными, это были не членами общины, а люди из других районов. Это хорошо организованная, хорошо спланированная акция против государства», - подчеркнула министр.

А. Билотайте заявила, что не сомневается в том, что правоохранительные органы предоставят подробную информацию о личности организаторов провокации или их членстве в определенных организациях. Она сказала, что очевидно, что те, кто участвовал в этом, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

«Хочу поблагодарить наших должностных лиц за их профессиональную работу, потому что они хорошо выполняли свои функции и обеспечивали соблюдение в Литве правовых актов», - сказала А. Билотайте.

Как уже сообщалось, в понедельник министр внутренних дел сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будут размещены на полигоне в Руднинкай, в палаточном городке.

После обнародования этого решения, в понедельник вечером на подступах к этой территории несколько десятков человек устроили акцию протеста.

Протестующие заявили агенству BNS, что рядом с мигрантами чувствуют себя небезопасно и не понимают, почему Литва должна принимать новоприбывших.

Ранее против расселения мигрантов протестовали жители городка Девянишек, который также находится в Шальчининкском районе.