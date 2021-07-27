Белорусское пиво с литовской этикеткой: покупатели возмущены, а чиновники и экономисты не видят в этом проблемы

Этикетка литовская, а пиво белорусское. С такой ситуацией столкнулся читатель LRT.lt Юозас, который возмущен тем, что таким образом потребителей вводят в заблуждение, заставляя их поверить в то, что они покупают литовский продукт, а на самом деле они поддерживают белорусский режим. Впрочем, эксперты оценивают эту ситуацию несколько иначе и считают, что если бы все договора в экономике оценивались с учетом геополитических отношений, Литве бы пришлось отказаться от экспорта товаров из других стран.

Обратившийся в LRT.lt читатель Юозас утверждает, что в одном из супермаркетов он заметил пиво, продаваемое в литровых пластиковых бутылках с литовскими этикетками «Gaspadorių», «Tradicinis», «Brolijos», «Kraštiečiai» и другие. Обратив внимание на страну происхождения, он заметил, что пиво вовсе не литовское - оно производится в Беларуси.

Юозас возмущен тем, что таким образом потенциально не только вводятся в заблуждение потребители, но и поддерживается недружественное государство. Кроме того, по его словам, пиво, производимое в Беларуси, очень крепкое и продается только в больших бутылках. Мужчина считает, что таким образом Беларусь зарабатывает на литовских покупателях.

Этикетка, присланная читателем / LRT.lt skaitytojo nuotr.

Тем временем Государственная служба защиты прав потребителей и Государственная продовольственно-ветеринарная служба не считают, что потребитель в данном случае вводится в заблуждение. По словам их представителей, страна происхождения пива четко указана на этикетках, присланных читателем, и нигде не указано, что продукт литовский, хотя этикетка напечатана ​​на литовском языке.

Как видно из отправленных читателем этикеток, пиво импортирует в Литву компания Bennet Distributors, а производится оно в Беларуси.

На сайте компании Bennet Distributors указано, что одним из партнеров компании является белорусский пивоваренный завод «Криница». Пивоварня также утверждает, что работает с дистрибьюторами Bennet Distributors. Правда, на сайте компании сообщается, что партнеры из Вильнюса находятся в Латвии.

«Криница», действующая с 1975 года, входит в состав белорусского государственного концерна «Белгоспищепром». На своем сайте компания указывает, что экспортирует продукцию в 17 государств.

Большинство торговых сетей заявляют, что не продают белорусское пиво

Торговые сети Lidl, Iki и Rimi указали, что у них на полках нет пива, полностью произведенного в Беларуси.

Директор департамента коммуникации и имиджа Maxima Эрнеста Дапкене сообщила, что сеть продает только два сорта пива, произведенного в Беларуси и продаваемого под торговой маркой частной компании.

«В прошлом году спрос на это пиво снизился на 9%, а в первой половине 2021 года по сравнению с прошлым годом упал на 50%», - сказала Э. Дапкене.

«Импортное пиво не пользуется большой популярностью. Наши покупатели чаще выбирают литовское пиво, на которое приходится почти 80% продаж», - добавила Э. Дапкене.

Представитель Norfa Дарюс Рылишкис LRT.lt также заявил, что в сети иногда появляется пиво белорусского производства, но это бывает не так часто.

Тем временем литовские пивовары в интервью LRT.lt, заявили, что белорусское пиво импортируется все чаще, так как оно гораздо дешевле литовского. По словам Сигитаса Калкиса, главы Rinkuški alaus, он эту тенденцию наблюдает на протяжении десятилетия.

«Существует большая и во многих отношениях неравная конкуренция. А ведь (в Беларуси – ред.) совсем другие ресурсы, другое сырье, другая заработная плата, страна не входит в Евросоюз. Я думаю, что это делается для того, чтобы у страны была валюта, и это делается любой ценой, т.е. через демпинговые цены. Это проблема ЕС, но в основном Литвы, потому что завод находится рядом», - говорит С. Калкис.

По его словам, пиво, произведенное в Беларуси, продается по цене ниже себестоимости, поэтому его цена в Литве может быть крайне низкой, и она более привлекательна для потребителей.

Экономисты: давайте откажемся и от торговли с Китаем?

Опрошенные LRT.lt экономисты не согласны с опасениями читателя. По их словам, если бы все договора в экономике оценивались с учетом геополитических отношений, Литве бы пришлось отказаться от экспорта товаров из других стран.

«Например, большая часть чая, который вы покупаете, импортируется из Китая. Это один из лучших чаев в мире. И, наверное, ни для кого не секрет, что китайский режим, образно говоря, не самый мягкий. Наверное, даже более авторитарный, чем белорусский. (...) Можно сказать в кавычках, что Лукашенко до этого еще расти и расти, но мы не ограничиваем себя и покупаем китайский чай», - говорит профессор Линас Чеканавичюс, экономист Вильнюсского университета.

Экономист профессор Римантас Рудзкис также критически относится к идее не покупать пиво, произведенное в Беларуси.

«Получается, что вам не стоит покупать товары в любой стране, политические взгляды которой мы не поддерживаем? Получается, что белорусы и россияне не должны покупать продукцию в Литве, потому что они не поддерживают наши взгляды. Получается, что надо отменить международную торговлю, и утвердить только торговлю между странами с одинаковой политической системой?

Давайте не будем покупать сырье в Африке, потому что там правят диктаторы, давайте не будем покупать у Китая... Простите, но все последние достижения мировой экономики связаны с глобализацией и мировой торговлей. Мы являемся членами Всемирной торговой организации. Мы можем выйти из нее и внезапно начать исправлять мир, но я не вижу в этом смысла», - заявил Р. Рудзкис.