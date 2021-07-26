Миграционный кризис и пандемия корректируют планы министров

Миграционный кризис и пандемия коронавируса корректируют отпускные планы литовских министров.

Из-за миграционного кризиса свой отпуск отменил министр иностранных дел, лидер Союза Отечества – христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД планировал отдыхать с понедельника две недели, сообщила BNS его представитель по связям с общественностью Витауте Шмайжите.

Свой отпуск сократила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая планировала отдыхать до 29 июля, но вернулась на работу в минувшую среду.

В начале августа не пойдет в запланированный отпуск и глава МВД Агне Билотайте. Как сообщила BNS представитель А. Билотайте по связям с общественностью Сакайсте Бараускене, министр изменила планы в связи с "наплывом работы и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией".