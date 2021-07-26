Новости

2021.07.26 08:41

Для перевозчиков и представителей ряда других сфер вводятся обязательные тесты на COVID-19

BNS2021.07.26 08:41
Lauko kavinės Vokiečių gatvėje
Lauko kavinės Vokiečių gatvėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

С целью контроля над распространением дельта-варианта коронавируса, с понедельника периодическое тестирование становится обязательным для не переболевших и не привитых работников сектора грузового и пассажирского транспорта, развлечений и отдыха, культуры, общественного питания.

Также тестирование становится обязательным для военных, субъектов публичного администрирования и людей, которые будут работать с мигрантами, нелегально прибывающими в Литву.

Проверяться придется не чаще, чем каждые семь, и не реже, чем каждые десять дней. По поводу профилактических анализов на COVID-19 не придется обращаться к семейному врачу – регистрироваться на обязательный тест можно через платформу 1808.lt. Пока тесты будут проводиться за счет государства.

Testavimas
Testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

При отказе от обязательного периодического тестирования или при непрохождении его по иным причинам работник может быть временно отстранен от работы без выплаты зарплаты до дня проведения теста.

Как говорят в министерстве здравоохранения, может сложиться ситуация, когда тестирования придет, а работник (например, перевозчик) будет находиться за границей. В таких случаях обязательное тестирование должно проводиться в Литве не позднее чем в течение 48 часов по прибытии.

Vilkikai
Vilkikai / BNS nuotr.

Министерство здравоохранения, которое и инициировало эти изменения, отмечает, что объемы обязательного периодического тестирования расширены для скорейшего выявления случаев дельта-варианта.

Lauko kavinės Vokiečių gatvėje
Testavimas
Vilkikai
Lauko kavinės Vokiečių gatvėje
Lauko kavinės Vokiečių gatvėje
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Testavimas
Testavimas
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilkikai
Vilkikai
3 / 3BNS nuotr.
Lauko kavinės Vokiečių gatvėje
Testavimas
Vilkikai
# Литва
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