Для перевозчиков и представителей ряда других сфер вводятся обязательные тесты на COVID-19

С целью контроля над распространением дельта-варианта коронавируса, с понедельника периодическое тестирование становится обязательным для не переболевших и не привитых работников сектора грузового и пассажирского транспорта, развлечений и отдыха, культуры, общественного питания.

Также тестирование становится обязательным для военных, субъектов публичного администрирования и людей, которые будут работать с мигрантами, нелегально прибывающими в Литву.

Проверяться придется не чаще, чем каждые семь, и не реже, чем каждые десять дней. По поводу профилактических анализов на COVID-19 не придется обращаться к семейному врачу – регистрироваться на обязательный тест можно через платформу 1808.lt. Пока тесты будут проводиться за счет государства.

Testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

При отказе от обязательного периодического тестирования или при непрохождении его по иным причинам работник может быть временно отстранен от работы без выплаты зарплаты до дня проведения теста.

Как говорят в министерстве здравоохранения, может сложиться ситуация, когда тестирования придет, а работник (например, перевозчик) будет находиться за границей. В таких случаях обязательное тестирование должно проводиться в Литве не позднее чем в течение 48 часов по прибытии.

Vilkikai / BNS nuotr.

Министерство здравоохранения, которое и инициировало эти изменения, отмечает, что объемы обязательного периодического тестирования расширены для скорейшего выявления случаев дельта-варианта.