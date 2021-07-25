Как будто и не было пандемии: на Празднике моря – многотысячная толпа

В Клайпеде завершился второй день Праздника моря. В субботу терминал круизных лайнеров трещал по швам – тысячная толпа собралась послушать самых известных исполнителей страны. Как и в пятницу, лишь один-другой посетитель концерта прислушался к неоднократно звучавшим со сцены призывам организаторов фестиваля носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

В субботу на территории, отведенной под Праздник моря, множество людей прогуливалось с самого утра, и поток посетителей различных мероприятий, похоже, не уменьшался в течение дня.

В субботу вечером в центре Клайпеды – на улицах Тилту и Тургаус – море людей. Клайпедчане и гости города бродят по праздничной ярмарке, останавливаются, чтобы послушать уличных музыкантов.

Немалую часть прибывших в город притягивает к себе Театральная площадь, где во второй вечер праздника моря на сцену вышли KaYra с группой, квартет Августины Вайгините и Юрий Векленко.

Однако самый большой поток людей направляется к терминалу круизных лайнеров, где с 20 часов вечера на сцену поднимаются Гедре Кильчяускене, Донатас Монтвидас и Марийонас Микутавичюс.

Antrasis Jūros šventės vakaras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Показавшись на сцене, Д. Монтвидас признался, что давно ждал этого концерта. Он выразил надежду, что люди пришли на праздник, чтобы просто хорошо провести время, и что здесь нет людей, явившихся с проверкой.

Сойдя со сцены после концерта, певец сказал, что публика была великолепна.

Antrasis Jūros šventės vakaras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

По словам Д. Монтвидаса, возможно, этот праздник напомнит людям о том, какой может быть жизнь, не ограниченная жесткими пандемическими требованиями, и, желая, чтобы она всегда была таковой, – люди должны стараться, делать прививки.

«Я не знаю, каковы будут результаты и последствия этого концерта. Надеюсь, что хорошие. Организаторы этого праздника заверяли, что все делается через призму социальной ответственности. Мне этот месседж показался приемлемым, и я решил принять участие», - сказал певец.

Antrasis Jūros šventės vakaras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

На территории, отведенной под Праздник моря, бесплатно раздавались защитные маски. По словам организаторов, в первый день мероприятия было роздано 10 тысяч масок, множество бутылочек с дезинфицирующим средством.

И все же редкие люди, собравшиеся в субботу вечером у терминала круизных судов, имели на себе маски, а уж о безопасном расстоянии, способном предотвратить заражение COVID-19, не было и речи.