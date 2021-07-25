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2021.07.25 09:42

В субботу задержаны 133 мигранта, незаконно пересекшие литовско-белорусскую границу

ELTA2021.07.25 09:42
Neteisėtai Lietuvos sieną kirtę migrantai
Neteisėtai Lietuvos sieną kirtę migrantai / VSAT nuotr.

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 133-х мигрантов, незаконно пересекших литовско-белорусскую границу. Об этом сообщает служба охраны государственной границы Литвы.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. Обстоятельства случившегося изучаются, ведется следствие. О новых прошениях по поводу предоставления убежища проинформирован департамент миграции, который рассматривает подобные ходатайства.

В этом году до полуночи с субботы на воскресенье из Беларуси в Литву пытались попасть 2 603 мигранта – это более чем в 32 раза превышает количество задержанных за весь 2020 год. В прошлом году на границе с Литвой был задержан 81 такой иностранец.

Большинство мигрантов стремятся попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи со значительным ростом количества нарушений границы Литва усилила ее охрану. Пограничникам на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, в том числе и армии, а также работники агентства Frontex и эстонские пограничники.

Neteisėtai Lietuvos sieną kirtę migrantai
Neteisėtai Lietuvos sieną kirtę migrantai
1 / 1VSAT nuotr.
Neteisėtai Lietuvos sieną kirtę migrantai
# Литва
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