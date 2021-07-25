"Грозят надругаться над могилой". Расизм на границе с Европой

В Калининграде нигериец ценой своей жизни спас тонувшую в море девушку. Ему удалось вытолкнуть ее на отмель, сам он погиб. Когда о трагедии написали СМИ, русскую вдову погибшего начали травить в соцсетях расисты. Последователи радикальной организации "Мужское государство" пишут ей в личных сообщениях оскорбления и грозят надругаться над могилой мужа.

26-летний студент Калининградского технического университета Ричард Оказия Элуемунор погиб 17 июля в курортном Зеленоградске (Калининградская область).

– Мы только что делали фото на пляже, а через минуту я его потеряла, – калининградка Наталья Элуемунор плачет, вспоминая тот вечер. Она вышла замуж за Ричарда всего три месяца назад.

Наталья и Ричард / социальные сети

"Он герой"

В прошедшие выходные в Калининградской области была аномальная жара, на побережье устремились тысячи отдыхающих. Температура воды в обычно прохладной Балтике в эти дни достигала +25. Желающих искупаться не останавливали и высокие волны.

Вечером в субботу Наталья, Ричард и их друг отдыхали на городском пляже.

– Рядом с нами девушки решили купаться, бегали к морю постоянно. Мы обратили внимание на них. А потом вдруг крик очень сильный, и мы увидели, как девушку в море уносит. Ричард встал, а я говорю, не надо, это очень опасно – был очень сильный шторм, очень сильные волны, я знала, что нельзя ему идти. Я хотела схватить его… Но он, не раздумывая, побежал в море. Он герой! – говорит Наталья.

За Ричардом на спасение утопающих побежал его друг, а следом еще пара ребят с пляжа. Многочисленные очевидцы фиксировали события с берега, на камеры телефонов.

Ричард доплыл до тонувшей девушки первым и смог передать ее другу. Почти сразу всех троих вновь подхватили волны. Другу Ричарда и девушке повезло – их вынесло к волнорезу, откуда их вытащили подоспевшие ребята.

– Ричард остался в море. Я хотела прыгнуть в море, но меня схватили какие-то мужчина и женщина и стали держать, чтобы я не побежала. Казалось, Ричард совсем недалеко от берега. Люди стали давать мне какие-то полотенца, чтобы бросить ему вместо веревки – на пляже не было ни веревок, ни спасательных кругов, ничего. А потом что-то произошло, его очень быстро стало уносить. Волны были странные, необычные, – вспоминает Наталья.

За два выходных дня в Балтийском море утонули четыре человека. Как и Ричард, они стали жертвами отбойных, или разрывных течений – явления здесь нередкого. Такие течения формируются при сильном волнении и направлены от берега в открытое море. Пытаясь бороться с течением, даже опытные пловцы теряют силы и тонут.

В выходные в районе Сокольников, где пляж не оборудован спасательной станцией, но где каждый теплый летний день собираются тысячи отдыхающих, 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына. Ему удалось вытолкнуть мальчика на отмель, но сам он из течения выбраться не смог. А неподалеку, в поселке Куликово, где пляж тоже считается "диким" и спасатели не работают, 34-летний калининградец пытался вытащить из воды маленького сына и двух племянников. Детей спасти удалось, но отца унесло в открытое море.

Всего за выходные сотрудники МЧС спасли 50 человек.

Море в Зеленоградске / Wikipedia

На городком пляже в Зеленоградске, где утонул Ричард, спасательная станция есть. Но вечером, после 21.00, когда случилась трагедия, спасателей там уже не было, их рабочий день закончился. И, как вспоминает Наталья, в это время, несмотря на шторм, на городском пляже с сотнями отдыхающих не был вывешен черный флаг – такие полотна вешают на пляжах, когда строго запрещено купаться.

– Спасатели пришли через 20 минут, они пришли с веревками, ну а смысл… – вздыхает Наталья. – Я очень хочу, думаю, и Ричард этого бы очень хотел, чтобы такого не случалось больше. Чтобы на городских пляжах были средства спасения. Чтобы кто-то повесил хотя бы веревку, которую можно было бы бросить тонувшему человеку.

Проверку пляжей после четырех случаев смерти на воде начала прокуратура.

"Найдут, убьют, сожгут"

После гибели мужа Наталья разместила о нем пост на своей странице в инстаграме: "Родной, моя семья, моя жизнь, я так хочу к тебе, я так скучаю. Моя жизнь закончилась сегодня и навсегда".

В комментариях пользователи выражали Наталье сочувствие. Но довольно быстро появились оскорбления от неизвестных.

– Люди начали писать мне, унижать честь моего мужа, который спас девушку, не глядя на цвет ее кожи. Сейчас мне пишут в личку незнакомые люди, что найдут, сожгут, убьют, осквернят могилу, – говорит вдова погибшего. – Потом я узнала, что какой-то Поздняков, лидер националистической организации, в телеграмме выставляет посты про меня, ссылки на мои страницы, ужасные коллажи с Ричардом.

Как выяснилось, изначально оскорбительные посты появились в телеграм-канале "Поздняков", который принадлежит лидеру праворадикального и женоненавистнического движения "Мужское государство" Владиславу Позднякову.

"В этот день погибло несколько белых мужчин, но о них никто не пишет, что свидетельствует в первую очередь об обратном расизме, который смотрю уже становится нормой", – написал Поздняков о смерти в Калининграде.

В телеграме он оскорбляет и погибшего, и его вдову. Пост вызвал многочисленные расистские комментарии от подписчиков паблика.

Неофициальное движение "Мужское государство" было основано Поздняковым в 2016 году, оно позиционируется как патриархальное и националистическое. На базе закрытого сообщества в соцсети "ВКонтакте" организовывалась травля женщин и представителей ЛГБТ. В соцсеть выкладывались личные данные жертв. В 2018 году Позднякова осудили на два года условно за возбуждение ненависти. Позже приговор отменили. После этого Поздняков уехал из России. В 2019 году сторонники организации из Хабаровска получили реальные сроки, за организацию и участие в экстремистском сообществе.

В 2020 году соцсеть "ВКонтакте" заблокировала паблик за призывы к насильственным действиям. На момент закрытия на сообщество было подписано 160 тысяч человек. Однако телеграм-канал Позднякова, где регулярно публикуются данные активисток, при этом до сих пор находится в открытом доступе. А многочисленные жертвы по-прежнему подвергаются травле.

Здесь же появилась и ссылка на инстаграм Натальи Элуемунор, после чего ей в личку посыпались оскорбительные сообщения.

Сам Поздняков заявил Север.Реалии, что оскорбительные мемы в телеграме в отношении Ричарда являются не более чем "просто черным юмором". По его словам, появление информации о смерти в Калининграде в его телеграм-канале связано с тем, что "погибли еще люди, но все лавры достались Ричарду", а вдова погибшего, контактирующая со СМИ, проявляет "лицемерие" и ловит "хайп".

Наталья и Ричард в день свадьбы / социальные сети

Наталья пожаловались модераторам телеграма, чтобы канал Позднякова заблокировали. Пока реакции от соцсети нет. После угроз личную страницу в инстаграме она закрыла.

– В полицию я не обращалась. Я не вижу смысла писать туда, это займет очень много сил и нервов. Думаю, Ричард бы сказал не обращать внимание на этих людей, – говорит она. – Я слышала, что этого Позднякова пытались осудить. Он не может остановиться. И я слышала, что он доводил девушек до нервного срыва. Видно, получает удовольствие от того, что делает.

После угроз расистов, что они надругаются над могилой мужа, Наталья говорит, что боится хоронить Ричарда в России. Прощание с ним прошло 22 июля. Наталья кремировала тело мужа. После открытия границ она планирует увезти прах Ричарда на его родину, в Нигерию.

– Кроме самых близких я никому не говорила, где будет прощание. Я не хочу никого подвергать опасности, я не знаю, какие люди могут прийти. Те, кто угрожает мне, – неадекватные люди. Они пишут, что будут изгаляться над могилой Ричарда, поэтому я не хочу хоронить мужа в Калининграде, – говорит Наталья.

"Мужики просто психанули"

В феврале массированной атаке последователями "Мужского государства" подверглись участницы феминистского движения "Соцфем Альтернатива". Больше всего угроз, порядка 600, получила художница Дарья Серенко.

Ее личные данные и домашние адреса, как и данные других активисток, утекли в закрытые чаты в соцсетях. По словам активистов, атакующие пытались угрозами воспрепятствовать проведению акции "Цепь солидарности" в Москве в поддержку женщин-политзаключенных. Позже активистка писала о слежке за ней и о том, что ей пришлось нанять охрану, чтобы защитить дом своих родственников.

Зимой активистки вместе с юристами написали десятки обращений в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности, говорит сооснователь "Проекта W", сети взаимопомощи для женщин Алена Попова:

– Многие тогда написали обращения в МВД по факту угроз убийством со стороны "Мужского государства". И все мы получили ответы, что обращения приняты и будут рассмотрены. Другой реакции нет. В отношении этой организации почти никогда не возбуждают дела. Было целое расследование об ее связях с полицией – там явно есть какая-то "крыша", может, и не самого высокого уровня, но которая имеет доступ к возможности возбуждать или не возбуждать дела. И пока мы видим, что "Мужское государство" множится, растет и безнаказанно причиняет ущерб жизни и здоровью жертвы, заставляет жертв менять место жительства, может довести и до самоубийства. Поздняков продолжает ярко писать и набирать сторонников.

По словам Поповой, защититься от подобных угроз довольно сложно. Статья 119 УК РФ (угроза убийством), по сути, неработающая.

– В моем случае, когда была угроза убийством, в полиции мне сказали: "Ну вы же пришли, руки-ноги целы. Ну, мужики просто психанули, не обращайте внимания". По таким статьям дела не возбуждаются, – отмечает Попова. – Но есть и другие составы, надо смотреть, что конкретно они пишут жертве – начиная с оскорбления, унижения, заканчивая вымогательством. Но, по сути, в России нет никакой защиты от преследования – в законодательстве нет самого термина "преследование". Это есть в нашем законопроекте о профилактике домашнего насилия, но пока мы видим, как его всеми силами стараются не принимать.

Среди участников такой травли могут быть как не способные к эмпатии психопаты, так и зависимые люди, которые самоутверждаются таким образом, говорит психолог Юлия Романова.

– Их поведение дает им иллюзию собственной "крутости". Они понимают, что их комментарии вызывают у тех, кто их читает, ужас и негодование, и получают от этого извращенное удовольствие. Хейтер знает, что за свои слова ему, скорее всего, отвечать не придется, и чувствует безнаказанность. Тут еще и элемент мести за свой неуспех у женщин, попытка почувствовать власть. Пользователи, которые преследуют таких, как Наталья, вероятно, в глубине души чувствуют себя ущемленными, что женщина не выбрала такого, как он, – отмечает психолог.

Самый продуктивный способ защититься от сетевого буллинга – не вступать в диалоги с троллями и блокировать их. Какое-то время, пока волна не схлынет, лучше вообще не заходить в социальные сети и поберечь себя, советует психолог.

Наталья Элуемунор не отвечает пишущим ей хейтерам. Она и раньше сталкивалась с расизмом, после знакомства с Ричардом.

– Я думала, что в Калининграде люди ближе к Европе, более спокойно настроены. Но нет. Как-то мы шли из церкви, на площади Победы в центре города. Там была компания негативно настроенных парней. Они начали обзывать нас, называли меня "чернильницей", желали смерти. Пытались толкнуть, плевали в нашу сторону. Ричард тогда не понимал по-русски, я ему сказала, что это просто пьяные, – говорит девушка. – Как-то был случай, когда Ричарда на улице обзывали "черножопым" и "обезьяной".

На улице с мужем они старались не держаться за руки, чтобы не провоцировать неадекватных прохожих. Супруги планировали после пандемии поехать в Нигерию, откуда родом Ричард. По словам Натальи, с родителями мужа она знакома только по скайпу.

– Они другие, не озлобленные, более человечные, что ли, верят в бога. Мы всегда общаемся по видеосвязи, на английском, с его мамой, братьями и сестрой. Они мне стали очень дороги. Никогда от них никакого негатива я не встречала. Когда они узнали, что мы женимся, то очень обрадовались. Его семья меня очень любит и поддерживает, – говорит Наталья.

Ричард приехал в Калининград два года назад. Изучал русский язык на подготовительном отделении для иностранцев в Калининградском техническом университете. Позже поступил на факультет автоматизации производства и управления КГТУ. Занимался музыкой и спортом.

– Он танцевал, сочинял стихи, выступал в клубах и барах. За пару дней до трагедии записал новую песню. Мы познакомились два года назад, он подошел ко мне на улице, я просто шла с работы. Поженились всего три месяца назад. У нас были большие планы, мы хотели поехать в путешествие. Ричард очень хотел поступить учиться на моряка, планировал получить вид на жительство, – Наталья вновь начинает плакать.

Друзья Ричарда создали петицию в адрес правительства РФ, в которой просят наградить его за храбрость посмертно.

Радио Свобода