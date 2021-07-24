В Вильнюсе сотни людей митинговали за свободу самим определяться насчет вакцинации

В субботу в Вильнюсе несколько сотен человек, собравшись у зданий Сейма и правительства, требовали права самим принимать решение о вакцинации от коронавируса и призывали прекратить сегрегацию людей.

Около полудня колонна протестующих, в которой агентство BNS насчитало не менее 500 человек, двинулась от Кафедральной площади по направлению к Сейму. Люди скандировали: «Нет - принудительной вакцинации», «Нет - прививочным паспортам»,«Нет - сегрегации», «Свободу Литве», «Литва, будь свободной!».

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Размахивая триколорами, изображениями Витиса и другими флагами, демонстранты несли транспаранты с надписями «Стоп насилию над людьми!», «Не уничтожайте свободу слова!», скандировали лозунги против действующего Сейма и правительства.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

В лозунгах чаще всего упоминались премьер-министр Ингрида Шимоните, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр здравоохранения Арунас Дулькис, а также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

После непродолжительной остановки у здания Сейма протестующие вернулись по проспекту Гядиминаса к зданию правительства - на площади В. Кудирки в 13:00 состоялся главный митинг.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Выступавшие на митинге называли проходящую в Литве вакцинацию «экспериментальной», требовали объяснений, кто несет ответственность за здоровье человека после вакцинации.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

«Кто гарантирует, что после вакцинации мы будем здоровы? (...) Мы не против дискуссий. Мы не какие-то темные «антиваксеры»: все вакцинированы от туберкулеза, от других болезней. (...) Но нам должны обеспечить безопасность, безопасность наших семей, безопасность здоровья», - говорила собравшимся Нийоле Чючюлькене.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

На митинге была затронута также тема нелегальной миграции в Литву. Организаторы митинга пригласили участников позже в субботу отправиться в Девянишкес, чтобы поддержать тамошних жителей. В пятницу более сотни жителей Девянишкес требовали не расселять в их городке мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Во время субботнего митинга в Вильнюсе полиция следила за соблюдением порядка.