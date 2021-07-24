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2021.07.24 18:00

В Вильнюсе сотни людей митинговали за свободу самим определяться насчет вакцинации

Витаутас Будзинаускаc, BNS2021.07.24 18:00
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

В субботу в Вильнюсе несколько сотен человек, собравшись у зданий Сейма и правительства, требовали права самим принимать решение о вакцинации от коронавируса и призывали прекратить сегрегацию людей.

Около полудня колонна протестующих, в которой агентство BNS насчитало не менее 500 человек, двинулась от Кафедральной площади по направлению к Сейму. Люди скандировали: «Нет - принудительной вакцинации», «Нет - прививочным паспортам»,«Нет - сегрегации», «Свободу Литве», «Литва, будь свободной!».

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Размахивая триколорами, изображениями Витиса и другими флагами, демонстранты несли транспаранты с надписями «Стоп насилию над людьми!», «Не уничтожайте свободу слова!», скандировали лозунги против действующего Сейма и правительства.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

В лозунгах чаще всего упоминались премьер-министр Ингрида Шимоните, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр здравоохранения Арунас Дулькис, а также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

После непродолжительной остановки у здания Сейма протестующие вернулись по проспекту Гядиминаса к зданию правительства - на площади В. Кудирки в 13:00 состоялся главный митинг.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Выступавшие на митинге называли проходящую в Литве вакцинацию «экспериментальной», требовали объяснений, кто несет ответственность за здоровье человека после вакцинации.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

«Кто гарантирует, что после вакцинации мы будем здоровы? (...) Мы не против дискуссий. Мы не какие-то темные «антиваксеры»: все вакцинированы от туберкулеза, от других болезней. (...) Но нам должны обеспечить безопасность, безопасность наших семей, безопасность здоровья», - говорила собравшимся Нийоле Чючюлькене.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

На митинге была затронута также тема нелегальной миграции в Литву. Организаторы митинга пригласили участников позже в субботу отправиться в Девянишкес, чтобы поддержать тамошних жителей. В пятницу более сотни жителей Девянишкес требовали не расселять в их городке мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo / BNS nuotr.

Во время субботнего митинга в Вильнюсе полиция следила за соблюдением порядка.

Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
1 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
2 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
3 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
4 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
5 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
6 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
7 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
8 / 8BNS nuotr.
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
Vilniuje šimtai žmonių mitingavo už laisvę apsispręsti dėl vakcinavimo
# Литва
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