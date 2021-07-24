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2021.07.24 16:10

Le Temps: В Северной Корее все предвещает продовольственную катастрофу

Le Temps, InoPressa2021.07.24 16:10
Дети Северной Кореи смотрят на зарубежных посетителей
Дети Северной Кореи смотрят на зарубежных посетителей / фото AP

"Режим-отшельник переживает серьезный продовольственный кризис, вызванный закрытием своих границ для защиты от Covid-19 и серией наводнений. Около 140 тыс. детей уже страдают от недоедания", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Гонконге Жюли Зауг.

"Прошло два месяца с тех пор, как прекратился импорт продуктов питания из Китая. Улицы полны нищих, в приграничных районах люди умирают от голода, и ни у кого нет мыла, зубной пасты и батареек". Это свидетельство, предоставленное НПО Human Rights Watch одним тайным миссионером в Северной Корее, датируется сентябрем прошлого года", - говорится в статье.

"С тех пор ситуация значительно ухудшилась. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в этом году страна столкнется с нехваткой 858 тыс. тонн зерна. В феврале ЮНИСЕФ сообщил, что 10 млн человек уже страдают от отсутствия продовольственной безопасности, а 140 тыс. детей в возрасте до 5 лет серьезно недоедают", - указывает автор публикации.

"Жители говорят, что рыночные прилавки пусты, - уточняет Рамон Пачеко Пардо, эксперт по Северной Корее из Королевского колледжа Лондона. - Цены на основные продукты питания также резко выросли ". Килограмм риса сейчас продается за 15 тыс. вон (100 швейцарских франков) в провинции Северный Хамгён, что более чем в 3 раза превышает ежемесячный доход 90% населения, по данным ежедневного интернет-издания Daily NK".

(...) "Редкий факт, но сам лидер страны-отшельника Ким Чен Ын признал, что ситуация "напряженная", и велел своим гражданам готовиться к "самой худшей ситуации в истории". В июне 37-летний лидер, выступавший на государственном телевидении, выглядел похудевшим, что вызвало слухи о его собственном доступе к суши, сырам и говядине Кобе, которые он привык есть в больших количествах. На вид он потерял от 10 до 20 из своих 140 кг", - комментирует журналистка.

"Продовольственный кризис вызван засухой, произошедшей в начале 2020 года, за которой последовала серия тайфунов и наводнений в августе и сентябре, уничтоживших большую часть урожая. Но еще больше кризис усугубился из-за герметичного закрытия границ в январе 2020 года, дабы предотвратить любое проникновение вируса, вызвавшего Covid-19", - пишет Le Temps.

"В обычное время Северная Корея получила бы гуманитарную помощь и импортировала бы зерно из Китая и России, но в течение полутора лет это стало невозможно ", - отмечает Рамон Пачеко Пардо. В 2020 году торговля с Китаем, который является источником 90% ее импорта, упала на 81% до 539 млн долларов", - указывает издание.

(...) "Ситуация на фронте Covid-19 также очень неопределенная. Официально в стране нет случаев заражений. "Но я готов поспорить, что есть", - сказал На Лян Туанг, северокорейский ученый из Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре. Вопрос только в том, исчисляются ли они сотнями или тысячами"

(...) "Вакцины в Северную Корею пока не поступали. "Она должна была получить 2 млн доз AstraZeneca под эгидой программы Covax, но отказалась от них, потому ей хотелось только вакцину Pfizer", - указывает Томас Бирн, президент американской неправительственной организации The Korea Society, цитирующей западных врачей, которые общались со своими коллегами в Северной Корее.

"Это заставляет некоторых наблюдателей опасаться катастрофы таких масштабов, которая обрушилась на страну в 1990-х годах, когда полмиллиона человек умерли от голода. Однако Рамон Пачеко Пардо напоминает, что страна изменилась: она производит больше продуктов питания благодаря внедрению более современных сельскохозяйственных технологий, а население стало независимым от государственных систем распределения", - говорится в статье.

"Китай, который не хочет волны беженцев на своей границе, пообещал помочь своему маленькому соседу. "Он, вероятно, уже делает это, но тайно", - говорит Томас Бирн.

InoPressa

Дети Северной Кореи смотрят на зарубежных посетителей
Дети Северной Кореи смотрят на зарубежных посетителей
1 / 1фото AP
Дети Северной Кореи смотрят на зарубежных посетителей
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