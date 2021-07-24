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2021.07.24 09:00

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna

Радио «Cвобода»2021.07.24 09:00
„Moderna“
„Moderna“ / AP nuotr.

Европейский регулятор лекарственных средств разрешил вакцинацию против коронавируса препаратом Moderna подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививать их будут по той же схеме, что и взрослых – двумя дозами с интервалом в четыре недели.

В мае регулятор одобрил вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет препаратом Pfizer/BioNTech.

Согласно официальной статистике в Евросоюзе полностью вакцинировано более половины взрослого населения. Одну дозу вакцины получили более 68 процентов жителей.

В России первую дозу вакцины получили 23 процента жителей, вторую – 15 процентов. Вакцинация подростков в стране должна начаться до 20 сентября. Согласно опросам, почти 70 процентов россиян не готовы вакцинировать от COVID-19 своих детей. Причиной отказа от прививки родители чаще указывали на недостаточную изученность препаратов.

Радио Свобода

„Moderna“
„Moderna“
1 / 1AP nuotr.
„Moderna“
# "Коронный укол"
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