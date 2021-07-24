Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России к Украине. Она была подана на основании 33 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ отказал в срочных обеспечительных мерах, о которых просили российские власти. Россия требовала немедленно обязать Украину перестать блокировать поступление пресной воды в аннексированный Крым и прекратить дискриминацию языковых и национальных меньшинств.

In the first inter-state claim by Russia, it alleges Ukraine switched off water supply to Crimea and was responsible for deaths of those on Flight MH17. ECtHR refused Russia request for interim measures as it did "not involve serious risk of irreparable harm of core ECHR rights". pic.twitter.com/8ewwVOK7lF — Shoaib M Khan (@ShoaibMKhan) July 23, 2021

Суд отказал в принятии срочных обеспечительных мер, объяснив это "отсутствием реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву".

О том, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины стало известно 22 июля. Об этом сообщила Генпрокуратура. Это первая в истории межгосударственная жалоба России против Украины, которая подана российскими властями в ЕСПЧ. В сообщении ведомства говорится, что такие действия призваны "привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".

Радио Свобода