Министр иностранных дел обсудил с главой НАТО ситуацию на границе

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону ситуацию на границе Литвы с Беларусью.

"Мы обменялись с главой НАТО самой актуальной информацией о региональной безопасности перед лицом белорусской гибридной атаки и предстоящих российских военных учений "Запад-2021". Наши партнеры наблюдают за ситуацией очень внимательно", - приведены слова Г. Ландсбергиса в сообщении МИД Литвы.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией, в этом году через Беларусь в Литву попыталось попасть в общей сложности более 2,4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросшую миграцию организованной акцией режима соседней страны против Литвы.