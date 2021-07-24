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2021.07.24 07:25

Министр иностранных дел обсудил с главой НАТО ситуацию на границе

BNS2021.07.24 07:25
G. Landsbergis
G. Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону ситуацию на границе Литвы с Беларусью.

"Мы обменялись с главой НАТО самой актуальной информацией о региональной безопасности перед лицом белорусской гибридной атаки и предстоящих российских военных учений "Запад-2021". Наши партнеры наблюдают за ситуацией очень внимательно", - приведены слова Г. Ландсбергиса в сообщении МИД Литвы.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией, в этом году через Беларусь в Литву попыталось попасть в общей сложности более 2,4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросшую миграцию организованной акцией режима соседней страны против Литвы.

G. Landsbergis
G. Landsbergis
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
G. Landsbergis
# Литва
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