Почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 жителей Литвы не были привиты

Почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 жители Литвы не были привиты, показывают предварительные данные литовских ведомств, которыми располагает BNS.

Как сообщил Департамент статистики, в больницах сейчас находятся 88% непривитых от коронавируса пациентов, 7% - это привитые одной дозой вакцины, 1% - это полностью привитые пациенты, когда с момента получения второго компонента вакцины прошло менее двух недель.



Кроме того, в больницах находятся 4% полностью привитых от коронавируса жителей, с момента второй прививки которых прошло как минимум две недели.

Подробный анализ эффективности вакцин планируется обнародовать в середине августа.