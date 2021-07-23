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2021.07.23 17:14

Почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 жителей Литвы не были привиты

BNS2021.07.23 17:14

Почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 жители Литвы не были привиты, показывают предварительные данные литовских ведомств, которыми располагает BNS.

Как сообщил Департамент статистики, в больницах сейчас находятся 88% непривитых от коронавируса пациентов, 7% - это привитые одной дозой вакцины, 1% - это полностью привитые пациенты, когда с момента получения второго компонента вакцины прошло менее двух недель.

Кроме того, в больницах находятся 4% полностью привитых от коронавируса жителей, с момента второй прививки которых прошло как минимум две недели.

Подробный анализ эффективности вакцин планируется обнародовать в середине августа.

1 / 1A. Morozovo/LRT nuotr.
# Литва
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