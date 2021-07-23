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2021.07.23 15:33

Deutsche Bahn подтвердил размер ущерба от наводнения - 1,3 млрд евро

Deutsche Welle2021.07.23 15:33
Наводнение в Германии
Наводнение в Германии / AP nuotr.

По предварительным оценкам концерна, железнодорожное сообщение на большинстве участков, пострадавших от наводнения в Германии, удастся восстановить до конца года.

Размер ущерба, который причинило сети железных дорог в Германии наводнение на западе страны в середине июля, составляет 1,3 млрд евро. Эту сумму, предварительно названную ранее, подтвердили представители концерна Deutsche Bahn на пресс-конференции в пятницу, 23 июля, состоявшейся в онлайн-формате.

"Нам предстоит невероятная работа. С разрушениями инфраструктуры таких масштабов, произошедшими одновременно, мы не сталкивались еще никогда", - констатировал Фолькер Хенчель (Volker Hentschel), глава отдела Deutsche Bahn, занимающегося менеджментом в области технического ухода.

По его словам, самый существенный ущерб причинен разрушением более 50 мостов. Кроме того, от наводнения пострадали многие вокзалы и остановки, 180 железнодорожных переходов, почти 40 переводных стрелочных механизмов и более 1000 проводных и сигнальных мачт, энергоблоков, а также лифтов и осветительных установок на станциях.

Кто оплатит ремонт инфраструктуры?

Между тем определить точную стоимость восстановления отдельных объектов удастся лишь после тщательного инженерного анализа. Многое будет зависеть от того, полностью или частично придется обновлять поврежденные участки железной дороги, будут ли возводиться защитные дамбы, а также где именно будет пролегать железнодорожное полотно - на том же месте, где оно находилось до наводнения, или его перенесут дальше от берегов, указали в Deutsche Bahn.

Что касается вопроса, кто оплатит расходы на ремонт железнодорожной инфраструктуры, то представители Deutsche Bahn отметили, что концерн уже ведет переговоры с правительством ФРГ, которое является его акционером. Государство и в прошлом оказывало Deutsche Bahn финансовую помощь, когда речь шла о восстановлении поврежденной инфраструктуры, указал Хенчель. В Deutsche Bahn полагают, что до конца 2021 года удастся восстановить нормальное железнодорожное сообщение на 80 процентах пострадавшей территории.

Разрушительное наводнение в Германии

В результате разрушительного наводнения, случившегося на западе Германии после проливных дождей в середине июля и затронувшего в первую очередь федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, по данным на утро 23 июля, погибли как минимум 175 человек. Более 150 человек считаются пропавшими без вести.

Ущерб, нанесенный стихией в масштабах всей транспортной сферы, по первоначальным оценкам министерства транспорта ФРГ, может составить до 2 млрд евро.

Deutsche Welle

Наводнение в Германии
Наводнение в Германии
1 / 1AP nuotr.
Наводнение в Германии
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