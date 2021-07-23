Новости

2021.07.23 14:11

В Забайкалье из-за наводнения рухнул мост на Транссибе

Радио «Cвобода»2021.07.23 14:11
Рухнувший ж/д мост в Сретенском районе Забайкалья
Рухнувший ж/д мост в Сретенском районе Забайкалья / МЧС России

В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Погибших и пострадавших нет.

Движение поездов остановлено в обоих направлениях, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Через несколько часов движение было восстановлено по нечётному пути.

Мост расположенный на перегоне между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе края рухнул утром 23 июля. В результате инцидента ожидается задержка пассажирского поезда № 12 Самара — Владивосток.

Фотографии обрушившегося моста опубликовал в своем телеграм-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Из-за сильных дождей в Забайкальском крае также размыло участок федеральной трассы "Амур" Чита — Хабаровск, сообщает "Интерфакс". Движение по дороге перекрыто. В Чернышевском районе Забайкалья паводком смыло пять мостов, что нарушило сообщение между несколькими селами. Река Алеур затопила поселок Чернышевск и соседние населенные пункты. Подтоплены более 600 домов.

Вода, по словам очевидцев, начала быстро прибывать еще в четверг ночью. В ночь с четверга на пятницу жители поняли, что придется эвакуироваться.

Радио "Свобода"

Рухнувший ж/д мост в Сретенском районе Забайкалья
Рухнувший ж/д мост в Сретенском районе Забайкалья
1 / 1МЧС России
Рухнувший ж/д мост в Сретенском районе Забайкалья
# В мире# Россия
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