В Забайкалье из-за наводнения рухнул мост на Транссибе

В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Погибших и пострадавших нет.

Движение поездов остановлено в обоих направлениях, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Через несколько часов движение было восстановлено по нечётному пути.

Мост расположенный на перегоне между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе края рухнул утром 23 июля. В результате инцидента ожидается задержка пассажирского поезда № 12 Самара — Владивосток.



Фотографии обрушившегося моста опубликовал в своем телеграм-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Из-за сильных дождей в Забайкальском крае также размыло участок федеральной трассы "Амур" Чита — Хабаровск, сообщает "Интерфакс". Движение по дороге перекрыто. В Чернышевском районе Забайкалья паводком смыло пять мостов, что нарушило сообщение между несколькими селами. Река Алеур затопила поселок Чернышевск и соседние населенные пункты. Подтоплены более 600 домов.



Вода, по словам очевидцев, начала быстро прибывать еще в четверг ночью. В ночь с четверга на пятницу жители поняли, что придется эвакуироваться.



Радио "Свобода"