Литва дарит Грузии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва дарит Грузии 15 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщило министерство здравоохранения Литвы.

По информации ведомства, вакцины были выделены после того, как Грузия обратилась к Литве за помощью.

"Пандемия COVID-19 давно перешла границы конкретных государств или континентов, поэтому мы чувствуем обязанность помочь странам, которые не получают постоянные партии вакцин, чтобы успешно бороться с этой коварной болезнью", – утверждает министерство.

У Литвы почти 230 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca: 194,7 тыс. доз находятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, еще 33 тыс. неиспользованных доз хранятся в центрах вакцинации. Кроме того, еженедельно в Литву поступают новые партии Vaxzevria.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдове, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

В Литве одной дозой вакцины от COVID-19 привито 1 млн 336 тыс. человек, полностью привито – 1 млн. 200 тыс. жителей.