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2021.07.24 06:00

Литва дарит Грузии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca

BNS2021.07.24 06:00
Вакцина Vaxzevria
Вакцина Vaxzevria / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва дарит Грузии 15 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщило министерство здравоохранения Литвы.

По информации ведомства, вакцины были выделены после того, как Грузия обратилась к Литве за помощью.

"Пандемия COVID-19 давно перешла границы конкретных государств или континентов, поэтому мы чувствуем обязанность помочь странам, которые не получают постоянные партии вакцин, чтобы успешно бороться с этой коварной болезнью", – утверждает министерство.

У Литвы почти 230 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca: 194,7 тыс. доз находятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, еще 33 тыс. неиспользованных доз хранятся в центрах вакцинации. Кроме того, еженедельно в Литву поступают новые партии Vaxzevria.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдове, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

В Литве одной дозой вакцины от COVID-19 привито 1 млн 336 тыс. человек, полностью привито – 1 млн. 200 тыс. жителей.

Вакцина Vaxzevria
Вакцина Vaxzevria
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вакцина Vaxzevria
# Литва
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