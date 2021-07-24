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2021.07.24 12:30

Эксперт призывает не питать иллюзий после завершения Nord Stream 2

Витаутас Будзинаускаc, BNS2021.07.24 12:30
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“ / Vida Press nuotr.

США и Германия достигли компромиссного соглашения по прокладке газопровода "Северный поток 2" ("Nord Stream 2"), завершающейся в Балтийском море. Литовский эксперт в сфере энергетики Ромас Швядас сомневается в том, что Берлин сдержит свое обещание помочь сохранить транзит российского газа через Украину и ввести санкции в отношении Москвы, если последняя решит злоупотребить доминирующим положением.

"Я считаю, что когда будет завершен "Северный поток 2", Украина просто станет не нужна России. И не нужно питать какие-то иллюзий, что по-прежнему будут стараться сохранить транзитное соглашение с Украиной", – сказал агентству BNS бывший замминистра энергетики Литвы Р. Швядас.

В соглашении США и Германии, которое было обнародовано в среду, предусматривается, что Вашингтон отказывается от намерений вводить санкции в отношении участников "Северного потока 2", однако возможность санкций в отношении Москвы будет оставаться, если Россия попробует использовать газопровод как средство энергетического давления. В соглашении также предусмотрено стремление сохранить транзитный поток газа через Украину.

"Nord Stream 2" вдвое увеличит мощность коридора экспорта российского газа из России в Германию, а это позволит Москве исключить Украину как государство, через которое производится транзит российского газа и которое получает за это миллиарды евро.

Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на срок до десяти лет. Срок действия этого договора, несмотря на старт "Nord Stream 2", должен истечь в конце 2024 года.

Romas Švedas
Romas Švedas / BNS nuotr.

По мнению лектора Института международных отношений и политических наук Р. Швядаса, обязательство Германии и США оказывать давление на Россию, чтобы она сохраняла транзит газа через Украину, является всего лишь официальной позицией, "фасадом".

Он добавил, что поскольку Берлин пообещал Украине фонд "зеленой" энергетики в миллиард долларов (около 850 млн евро), Киев должен сконцентрироваться именно на этих средствах, чтобы таким образом обеспечить безопасность энергопоставок.

"И я бы пожелал Украине максимально эффективно использовать эти средства, свою атомную энергетику и иметь как можно меньше дел с кремлевскими компаниями, начать самостоятельную работу", – сказал он.

Прокладка второй линии "Северного потока" должна быть завершена в течение лета этого года. По этому газопроводу будет доставляться 60 млрд кубометров газа в год.

„Nord Stream 2“
Romas Švedas
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
1 / 2Vida Press nuotr.
Romas Švedas
Romas Švedas
2 / 2BNS nuotr.
„Nord Stream 2“
Romas Švedas
# Литва# украино-российский конфликт# Северный поток-2
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