80% привитых в возрасте 25-80 лет: Мэр Акмянского района поделился секретом успешной вакцинации

Мэр Акмянского района Виталиюс Митрофановас в интервью русской службе Радио ЛРТ выразил удовлетворение тем, что в районе проходит процесс вакцинации.

Согласно официальным данным, за последние сутки, в районе не было зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. В данный момент короновирусом болен один житель района. Первой дозой вакцины привито 11 750 (63,4 проц.) жителей Акмянского района.

Вчера район посетил министр здравоохранения Арунас Дулькис.



Мэр Акмянского района В. Митрофановас отмечает, что район по уровню вакцинации в данный момент занимает второе место после Ниды.

"Мы позвали всех руководителей медицинских учреждений, потому что в регионе, как я говорю, пожилой человек верит попу и врачу".

«Среди жителей в возрасте от 25 до 80 лет у нас почти 80% привившихся, а полный иммунитет, вместе с переболевшими, уже приближается к 70%. (…) Можно сказать, что с самого первого дня мы на это смотрели очень серьезно. В первую же волну у нас работала оперативная группа. В нее входили руководители отделов социальной, медицинской сферы, старосты. Мы позвали всех руководителей медицинских учреждений, потому что в регионе, как я говорю, пожилой человек верит попу и врачу, и нужно, чтобы именно они убедили людей в необходимости прививаться и говорили им о том, что нет другой возможности для нас выйти из карантина и что только прививка нас может спасти», - рассказал мэр.

Он отметил, что информационная кампания активно велась через институт семейного врача.

«Помощники семейных врачей звонили своим пациентам и постоянно приглашали приходить на прививку, а также собирали информацию о том, кто не может прийти. С первых дней у нас была мобильная бригада, которая выезжала на дом к людям с ограниченными возможностями, к пожилым людям. Также мы сразу дали возможность, чтобы во все предприятия, которые желают, приехала команда медиков и сделала прививки», - свидетельствует В. Митрофановас.

«Нас пустили на крупные предприятия, они изъявили такое желание, и мы работали у них на местах, потому что, скажем, в работе есть определенная специфика, как я шучу, если хирург заболел – вместо него не может прийти и оперировать педиатр. Так же и на производстве – одно специфическое рабочее место не может заменить другое», - говорит мэр.

По его словам, сейчас у самоуправления другой вызов – это вакцинация учащихся в возрасте 12-19 лет.

«Опять же, сейчас тот момент, когда ученики до начала обучения с 1 сентября должны будут пройти медосмотр: мы переговорили со всеми врачами-педиатрами, что при прохождении медосмотра они всем будут предлагать (по отношению к детям не может быть принудительного порядка) привиться. Я думаю, что было бы хорошо каждую неделю получать данные о том, сколько детей прошло медосмотр и сколько привилось, и если там будет какое-то слишком большое искажение, опять же дополнительно переговорить с врачами», - заключил мэр.



В Литве минимум одним компонентом вакцины против COVID-19 привито 47% населения.

За минувшие сутки в стране было выявлено 233 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в пятницу Департамент статистики.