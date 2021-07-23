Снова скачок: в Литве - 233 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве зафиксировано 233 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей составляет 51,6.

От коронавируса в Литве скончались 4405 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 8999 смертей.

В связи с продолжающимся ростом новых случаев коронавируса, Литва из "желтой" зоны риска "B1" перешла во вторую "желтую" зону "B2".

За минувшие сутки было сделано 5939 ПЦР-тестов и 3990 тестов на антиген COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. человек.

От коронавируса в Литве скончались 4409 человек.