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2021.07.23 12:36

Литва: двое детей мигрантов оказались в реанимации

BNS2021.07.23 12:36
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Двое детей пересекших границу с Беларусью в Варенском районе нелегальных мигрантов доставлены в реанимацию больницы города Алитус, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как сообщает СОГГЛ, малолетние дети увезены в реанимацию больницы с заставы в Кабеляй после того, как они вместе с родителями незаконно пересекли границу. Родители сказали пограничникам, что детям дали таблетки, чтобы те вели себя спокойнее.

Согласно свидетельствам бывших вместе с ними взрослых, перед пересечением границы таблетки детям дали сопровождавшие группу в Беларуси люди в масках.

В четверг утром пограничники заставы Кабеляй задержали в Варенском районе только что пересекших границу из Беларуси мигрантов, по предварительным данным, 11 граждан Ирака и четырех граждан России чеченской национальности.

"Все иностранцы сразу же были доставлены на заставу. По прибытии взрослые обратились к пограничникам, так как были обеспокоены состоянием своих детей. Двое малолетних детей выглядели очень вялыми, не могли общаться. Пограничники Кабеляй сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики срочно увезли детей в больницу Алитуса, где они оказались в реанимации", - утверждает СОГГЛ.

По информации службы, сейчас состояние детей стабилизировалось, опасности для их жизни нет.

Родители детей рассказали пограничникам, что перед пересечением границы приведшие их из Беларуси люди в масках дали обоим детям по две таблетки. Потом вся группа вступила на территорию Литвы. Таблетки были даны якобы для того, чтобы во время нарушения границы дети были спокойнее и незаконное пересечение границы прошло слаженно.

Еще одну таблетку люди в масках дали родителям, если она понадобится при продвижении в дальнейшем по территории Литвы. Таблетку пограничники передали медикам.

Литва в последние месяцы сталкивается с захлестнувшей страну волной миграции: в страну уже попыталось попасть более 2,3 тыс. нелегальных мигрантов, большая часть их была задержана в июле. Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции - это организованная атака белорусского режима против Литвы.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Литовско-белорусская граница
# Литва
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