Польша помогла Литве палатками, одеялами и кроватями

В Литву в четверг доставлена гуманитарная помощь из Польши, которая призвана помочь в разрешении миграционного кризиса в стране.

В партии гумпомощи из соседней страны - несколько десятков палаток, 300 кроватей, 1,2 тыс. одеял, 100 подушек, столько же табуреток и тумбочек, 10 столов, шесть генераторов и пять дизельных систем отопления для палаток.

Эта помощь - оперативный ответ Польши на просьбу Литвы предоставить помощь в соответствии с механизмом гражданской обороны Евросоюза.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшим потоком нелегальных мигрантов, проникающих в страну из Беларуси. В страну уже попыталось попасть более 2,3 тыс. нелегальных мигрантов, большая их часть была задержана в июле. Среди задержанных преобладают граждане стран Ближнего Востока, Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила режим экстремальной ситуации, усилила охрану границы с Беларусью и начала на ней возведение проволочного заграждения.

Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции - это организованная атака белорусского режима против Литвы.