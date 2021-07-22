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2021.07.22 15:34

По ценам Нида опережает Канны и Ниццу: три ночи на ближайший уик-энд стоят 1,8 тыс. евро

Indrė Vainalavičiūtė, LRT.lt2021.07.22 15:34
Nida
Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

Похоже, бизнесмены из Ниды находятся в ожидании не только активных, но и прибыльных выходных. Тем же, кто планирует поехать на этот морской курорт, стоит задуматься и о запасном варианте размещения или же в багажник машины положить палатку, иначе есть опасность любоваться звездным небом всю ночь.

На популярном сайте бронирования отелей и другого жилья booking.com есть всего четыре предложения по размещению в Ниде на ближайшие выходные.

За проживание - 1,8 тыс. евро

Nida
Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

Желающим остаться на ночь в поселке, который называют жемчужиной литовского побережья, с 22 по 25 июля (на три ночи), стоит настроиться на то, что им придется раскошелиться.

Самое дешевое жилье на booking.com - трехместный номер с ванной. Его цена за три дня для двоих взрослых - 650 евро. Также в наличии есть студия площадью 20 квадратных метров с ванной, которая за трехдневное пребывание вам обойдется в 900 евро.

Те, кто хочет потратить больше денег на отдых, могут выбрать проживание на вилле: за апартаменты с 2-мя спальнями и балконом придется выложить 1300 евро, а за студию рядом с пляжем - 1800 евро.

Если сравнить эти цены со стоимостью отелей на роскошных курортах Южной Европы, то можно убедиться, что в это же время можно отдохнуть в центре Канн чуть более чем за 400 евро, а проживание в четырехзвездочном отеле в Ницце обойдется еще дешевле. Цена трех ночей в 5-звездочном отеле стоит от тысячи евро. И это все равно дешевле, чем проживание в Ниде.

Nica prieš karantiną
Nica prieš karantiną / M. Kluso/LRT nuotr.

Отдохнуть удастся за 40 евро?

Руководитель Культурно-туристического информационного центра Agila Ниды Эдита Любицкайте отмечает, что подобная заполняемость апартаментов связана с предстоящим событием – фестивалем «На волне».

«Это мероприятие проводится не в первый раз, поэтому подобная ситуация происходит ежегодно. Еще один важный момент - не все представители частного сектора предлагают свои услуги через платформу booking.com. У некоторых из них есть собственные каналы распространения», - говорит она, добавляя, что фестиваль привлекает молодую целевую аудиторию.

На вопрос, можно ли будет найти жилье после приезда в Ниду, собеседницы ответила: «Это действительно возможно, и оно не будет стоить тысячу евро. Все зависит от потребностей, но вы можете переночевать в частном секторе и за 40 евро».

Ажиотаж на жилье на приморье связан еще и с тем, что в Клайпеде в предстоящие выходные пройдет традиционный «Праздник моря», который является одним из самых популярных фестивалей в Литве. Его устраивают каждое лето уже с 1934 г. и он привлекает множество посетителей ежегодно.

Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nica prieš karantiną
Nida
Nida
1 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
2 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
3 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
4 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
5 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
6 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nida
Nida
7 / 8D. Umbraso/LRT nuotr.
Nica prieš karantiną
Nica prieš karantiną
8 / 8M. Kluso/LRT nuotr.
Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nida
Nica prieš karantiną
# Литва
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