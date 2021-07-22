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2021.07.22 15:31

В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии

BNS2021.07.22 15:31
В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии
В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии / VRM nuotr.

В четверг в Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии, сообщило Министерство внутренних дел.

В посылке – 200 одеял, 200 матрасов, 200 подушек, 200 спальных мешков, 10 зимних палаток, 100 кроватей. Гуманитарная помощь будет использована для обустройства мигрантов.

"В последние дни мы получаем помощь от других стран. На сей раз прибыла помощь из Хорватии. Все эти вещи нужны для того, чтобы поселить мигрантов, пока будут рассматриваться их ходатайства о предоставлении убежища. Я благодарю все страны, которые проявили солидарность с Литвой в этой сложной ситуации", – отметила в пресс-релизе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В конце прошлого года Литва выделила помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Тогда из госрезерва было выделено 300 спальных мешков, кроме того, литовское правительство выделило 100 тыс. евро финансовой помощи этой стране.

Литва в данный момент сталкивается с ростом потоков незаконной миграции на границе с Беларусью, поэтому в стране объявлен режим экстремальная ситуация.

В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии
В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии
1 / 1VRM nuotr.
В Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии
# Литва
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