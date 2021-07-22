США и Германия договорились по "Северному потоку – 2"

Соединённые Штаты и Германия договорились о завершении проекта "Северный поток – 2" без введения американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.





Нуланд отметила, что США и Германия будут стремиться снизить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Кроме того, германские власти будут добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

В заявлении двух стран на сайте Госдепартамента США отмечается, что Украина получит от Берлина финансовую поддержку в размере 70 миллионов долларов на диверсификацию источников энергоресурсов. Кроме того, Германия организует "зелёный фонд" в размере одного миллиарда долларов для поддержки украинской энергобезопасности.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Меркель и Путин обсудили возможность продления соглашения между Киевом и Москвой о транспортировке газа через Украину. Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной радой закон "О коренных народах Украины", в котором не упоминаются русские. Путин назвал документ дискриминационным, говорится в заявлении Кремля.

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отметил, что Киев не изменит свое отношение к проекту. Газопровод ставит под угрозу безопасность страны и региона, подчеркнул Витренко.

Строительство "Северного потока – 2" началось в 2016 году. Ожидалось, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этого не произошло. Укладка труб была остановлена в декабре 2019 года более чем на год из-за угрозы санкций США.



В начале 2021 года работу возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2", учреждённую российским "Газпромом".



Администрация США подчёркивала, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Взамен Вашингтон ранее предлагал Европе собственные энергоресурсы.



При этом Вашингтон отмечал, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично. В частности, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.



Радио "Свобода"



