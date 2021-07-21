Литовский ученый: к середине августа суточный показатель по COVID-19 составит 600 случаев

Вайдотас Землис-Балявичюс, аналитик данных и доктор математических наук Euromonitor International, говорит, что последняя статистика по COVID-19 его совершенно не удивляет: суточного показателя в 176 новых случаев COVID-19 вполне можно было ожидать. Если при этом темп роста заболеваемости останется прежним, то в октябре мы достигнем пика четвертой волны.

«Не нужно пугаться, не нужно удивляться - так проходят эпидемии. С начала июля у нас наблюдается 70-процентный рост. Если он останется прежним, мы можем подсчитать: на этой неделе среднее количество новых случаев должно быть 130, на следующей неделе среднее количество новых случаев будет достигать 216, в первую неделю августа - 367, в середина месяца - 600.

Чуда здесь не вижу, так как эпидемия развивается по учебнику. Точно такая же ситуация и в других государствах. Если там наблюдается рост новых случаев заболевания и он более впечатляющий, то как мы можем надеяться, что нас минует эта участь?», - прокомментировал доктор математических наук.



Землис-Балявичюс объясняет быстрый рост новых случаев COVID-19 более быстрым распространением дельта-штамма и медленными темпами вакцинации населения.

При том, что дельта-штамм на 60 процентов более заразен по сравнению с альфа-штаммом, который был причиной пика третьей волны, теперь мы можем достичь пика четвертой волны в октябре, а приток пациентов в больницы, вероятно, будет наблюдаться в августе.

Наибольший риск в этом случае возникает для непереболевших и непривитых людей, особенно для тех, кто находится в группе риска.

«Недавно мы заметили, что количество смертей от COVID-19 сошло на нет, сегодня мы видим нули в статистических таблицах. Однако данные больниц показывают, что количество пациентов с COVID-19 здесь начинает расти, а это значит, что будут смертельные случаи, просто нужно подождать», - убежден аналитик данных.

По словам В. Землиса-Балявичюса, если посмотреть на статистику за последние 14 дней, то COVID-19 быстрее всего распространяется среди молодежи: в возрастных группах 10-19 и 20-29 лет. Эти люди более социально активны и действуют скорее как переносчики вируса. Было замечено, что молодые люди легко переносят COVID-19.

Наибольшую опасность в этом случае они представляют для людей в возрасте 70 лет и старше, уровень вакцинации которых в Литве не впечатляет.

«Если вы вакцинированы, ваши шансы заболеть и умереть в 10 раз ниже. Да, еще есть, будут те, кто заболеет второй раз, но их будет заметно меньше, чем тех, кто не был вакцинирован. Давайте посмотрим на количество вакцинированных людей. Например, в группе 80 лет и старше вакцинированы 68% мужчин и 53% женщин. В группе 70-79 лет вакцинировано более 65% населения», - заключил ученый.

По данным Департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве установлено 176 новых случаев коронавируса. Смертей от COVID-19 не зафиксировано. Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 39 случаев на сто тысяч жителей. Первой дозой за сутки вакцины привиты 7 тыс. человек, второй – 4,5 тысячи.