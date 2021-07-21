В Литве - 176 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 176 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с 11 июня. Смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 39,3 случая.

За минувшие сутки было сделано 5931 ПЦР-тестов и 2795 тестов на антиген коронавируса.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. человек.

От коронавируса в Литве скончалиось 4405 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 8999 смертей.