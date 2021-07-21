Новости

2021.07.21 10:39

В Литве - 176 новых случаев коронавируса

BNS2021.07.21 10:39
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / S. Žiūros nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 176 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с 11 июня. Смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 39,3 случая.

За минувшие сутки было сделано 5931 ПЦР-тестов и 2795 тестов на антиген коронавируса.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. человек.

От коронавируса в Литве скончалиось 4405 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 8999 смертей.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
1 / 1S. Žiūros nuotr.
Коронавирус в Литве
# Литва
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