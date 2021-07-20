Пять лет со дня убийства Павла Шеремета

Ровно пять лет исполняется во вторник с того дня, когда в центре Киева в собственном автомобиле был взорван журналист Павел Шеремет.

Это дело сразу же получило огромный резонанс. Бывший президент Петр Порошенко объявил его раскрытие "делом чести", на личном контроле держит его и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В декабре 2019 года было громко заявлено о прорыве в расследовании и задержании трех исполнителей убийства - бывших участников силовой операции в Донбассе, пишет ТАСС.



Однако и спустя пять лет - к очередной годовщине трагедии - вопросов по этому делу все еще больше, чем ответов: подозреваемые освобождены из СИЗО, организаторы и заказчики неизвестны, а фактическое отсутствие прогресса стало, возможно, одной из формальных причин отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.



Состояние дела



Покушение на Шеремета произошло утром 20 июля 2016 года в центре украинской столицы. Он ехал на работу за рулем автомобиля, когда в нем сработало взрывное устройство. Журналист умер в машине скорой помощи.



После длительного расследования правоохранительные органы Украины в декабре 2019 года заявили о задержании трех исполнителей убийства - бывших участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. По версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Первоначально Антоненко был назван организатором, однако в дальнейшем стал рассматриваться тоже как исполнитель. Киевский суд 14 декабря 2019 года взял под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.



Правда, постепенно мера пресечения всем троим подозреваемым была смягчена. В результате сейчас Дугарь находится на свободе под личными обязательствами, Кузьменко - под домашним арестом, а Антоненко - под круглосуточным домашним арестом.



Следствие по делу завершено, и теперь оно находится на рассмотрении суда присяжных. Однако организаторы, как и заказчики преступления до сих пор обществу не названы. Следователи полагают, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.

Версия оппозиции



На днях, 16 июля, свою версию громкого преступления выдвинул депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Он направил обращение в офис генера ного прокурора с просьбой вернуть дело на дорасследование, проверив причастность к убийству Шеремета бойцов праворадикального полка "Азов" (переформирован в организацию "Национальный корпус") во главе с экс-депутатом парламента Андреем Билецким.



Кива сообщил, что провел собственное расследование. По его версии, "основным мотивом убийства была демонстративная публичная казнь журналиста с целью вызвать резонанс в обществе для смещения внимания с другого резонансного события, которое состоялось 15 июля 2016 года, а именно спецоперации Службы безопасности Украины по нейтрализации вооруженной банды, которая осуществляла вооруженные нападения и ограбления инкассаторов в Запорожской области и состояла из бойцов полка "Азов".



Отставка министра



На фоне "тишины" в деле Шеремета на прошлой неделе, за несколько дней до пятилетия годовщины гибели журналиста, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в отставку подал глава МВД Арсен Аваков - правительственный долгожитель, единственный член кабмина, который находился в кресле министра с 2014 года. Парламент принял его отставку без проблем и оперативно - 15 июля.



Эти два события - годовщина смерти Шеремета и уход Авакова, - возможно, стоят рядом неслучайно, хотя официальную причину ухода министра ни он, ни представители администрации президента не сообщили. Еще в мае Зеленский допустил увольнение главы МВД, если выяснится, что фигуранты по делу об убийстве Шеремета преследуются незаконно. Президент обратил внимание на то, что нет "стопроцентных доказательств, виновны ли задержанные или невиновны". Он также отметил, что переписывается с подозреваемой по делу Яной Дугарь, стараясь быть в курсе расследования дела.



О возможной связи этих двух событий заявляла и депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Она сообщила, что Зеленский лично попросил Авакова написать заявление об отставке, упомянув в этом контексте дело журналиста. "Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решение. Возможно, именно это стало последней каплей ", - заявила она.



Директор Украинского института политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом ТАСС также высказал мнение, что "дело Шеремета могло быть одной из формальных причин отставки Авакова", поскольку теперь будет легче объяснять обществу, почему до сих пор нет результатов расследования, "почему пропущены все дедлайны". Более того, добавил политолог, отставка главы МВД может полностью изменить ход следствия. "Отставка министра может привести к тому, что или следствие зайдет в тупик, <...> или появятся новые дополнительные версии, которые развернут ход этого дела", - предположил эксперт.



Есть ли перспективы?



Дальнейший ход расследования дела Шеремета действительно вызывает немало вопросов. Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский особого рвения расследовать громкое преступление не выказал. Выступая в парламенте 16 июля перед голосованием за свое назначение, он не стал давать никаких обещаний в связи с расследованием убийства журналиста или вдаваться в конкретику, переложив всю ответственность на суд.



"По резонансным производствам, в том числе по делу Шеремета. Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов, и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы", - сказал Монастырский.



В результате перспектива раскрытия убийства Шеремета остается туманной. По мнению Бортника, причина этого может лежать не в невозможности раскрыть преступление, а в политической плоскости, так как правда общественности может не понравиться и стать опасной для властей предержащих.



"Главная причина отсутствия эффективного расследования состоит в том, что, скорее всего, за этим убийством или заказчиками этого убийства стояли высокие политические или экономические фигуры, то есть представители истеблишмента, а исполнителями выступили представители правых, праворадикальных групп, военной среды, конфликт с которыми очень опасен и неприятен власти. Эти два фактора: высокие экономические и политические круги - причем за кулисами политики четко называют фамилии возможных заказчиков - и очень токсичные исполнители, которые были "героями войны в Донбассе" или занимают правую патриотическую позицию, - осложняют расследование", - считает эксперт.



"Фактически расследование по этому делу, - продолжил Бортник, - равно занятию очень сложной политической позиции, равно осуждению многого из того, что совершалось в стране последние семь лет, равно перевороту или частичному перевороту идеологической матрицы, которая выстроилась в стране". Именно поэтому до сих пор украинское общество видит вокруг дела Шеремета только политические заявления и политическую борьбу, заключил он.