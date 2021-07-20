Ландсбергис ответил Лукашенко: это не помощь, это шантаж

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал заявление нелегитимного главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что он готов предоставить помощь Литве для решения проблемы с наплывом мигрантов.

"Это не помощь, это шантаж. От террористического режима мы ничего другого и не ожидаем. Ответ простой – если Минск не остановится и продолжит поставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции", – заявил Г. Лансдбергис. Его слова приводит пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

В понедельник А. Лукашенко заявил, что его страна готова помочь Литве, испытывающей кризис в связи с наплывом из Беларуси незаконных мигрантов, однако уточнил, что помощь Минска будет "не безвозмездной".

"Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", – сказал А. Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia. Слова А. Лукашенко приводит государственное агентство "Белта".

Он добавил, что для борьбы с незаконными действиями на границе, например с незаконной миграцией, контрабандой оружия или наркотиков, требуются немалые средства.

"Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", – заявил белорусский президент.

В этом году на границе с Беларусью, через которую проходит внешняя граница Евросоюза, литовские пограничники задержали уже более 2 тыс. незаконных мигрантов, что в десятки раз больше, чем за весь прошлый год.

Литовские должностные лица утверждают, что потоки миграции являются организованной атакой белорусского режима против Литвы.