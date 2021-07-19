У министерства внутренних дел Литвы протестовали жители Девенишек

Около двадцати человек в понедельник протестовали у здания Министерства внутренних дел Литвы против планов поселить в бывший Школе технологий и бизнеса в Девенишках, в Шальчининкском районе Литвы, мигрантов.

"Мы понимаем, что этих людей где-то нужно поселить, но есть и вопрос безопасной дистанции, чтобы должностные лица, которые обещают нам охрану, смогли отреагировать", – сказала журналистам в понедельник представитель общественности Девенишек, 62-летняя пенсионерка Люба Поляк.

У протестующих в руках были плакаты "Услыште жителей Девенишкек!", "Нет нарушению прав жителей Девенишек!" , "Нас заботит безопасность".

"Сейчас рядом с нами поселят 500 человек. Даже если они будут просто говорить, мы будем слышать шум. А если они будут шуметь не только днем?" – сказала Л. Поляк. Она добавила, что о планах поселить тут мигрантов люди узнали из СМИ.

Женщина добавила, что если не удастся договориться, то они планируют обращение в суд. По ее словам, общественность городка ищет адвоката.

Позднее с у частниками акции протеста обещала встретится глава МДВ Анге Билотайте. Она сказала, что понимает опасения людей, но подчеркнула, что выбор мест для расселения был очень ограниченным.

"Нам предложили список, он был не очень большой, не все здания отвечали необходимым критериям. Эти помещения нам подошли", – сказала министр.

Она добавила, что мигрантов заселят в школу только после возведения вокруг него заграждения, возможно, будут установлены системы наблюдения.

Участники акции протеста также держали в руках плакаты, в которых были распечатаны слова министра, произнесенные в начале июля о том, что мигрантов не будут поселять рядом с населенными пунктами.

На вопрос о том, отрекается ли она от этих слов А. Билотайте ответила, что "в Литве не найти таких мест, где совершенно не будет людей, где никто не живет".

Министр также пояснила, что рассматриваются и другие варианты расселения мигрантов, однако все будет зависеть от потоков нелегальных мигрантов. Она также попросила население о понимании, солидарности, поскольку раскол выгоден только минскому режиму.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов – это в 26 раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них - это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 человек являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 76- Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство некоторых мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.